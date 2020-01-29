Gülden yılmaz, doktor kızını öldüren eşinden boşandı - Son Dakika

Gülden Yılmaz, doktor kızını öldüren eşinden boşandı

BALIKESİR'in Havran ilçesinde kızı Gülnur Yılmaz'ı (28)tabancayla 14 el ateş ederek öldürdüğü için tutuklu yargılanan Mustafa Ali Yılmaz (67) ile eşi Gülden Yılmaz arasındaki boşanma davası sonuçlandı.

Acılı anne hakkında, daha önceki duruşmalarda boşanma kararı vermediği için gösterdiği tepki üzerine suç duyurusunda bulunan hakim, dünkü son duruşmada tarafların boşanmasına karar verdi.

Pratisyen Hekim Gülnur Yılmaz, 27 Haziran günü otomobiliyle Antalya'dan, Balıkesir Havran'da bulunan annesinin yanına gitmek için yola çıktı. Annesinden ayrı yaşayan ve emekli olduktan sonra İzmir'de market işleten babası Mustafa Ali Yılmaz da kendisine boşanma davası açan Gülden Yılmaz'a ulaşabilmek için daha önceden otomobiline GPS cihazı koyduğu kızını, aracıyla takip etmeye başladı. Baba Yılmaz, Havran rampalarına gelindiğinde kızının otomobilini, arkadan çarparak, yol dışına çıkardı. Otomobili bariyere çarparak duran genç doktor, annesinin yerini soran babasına cevap vermedi. Mustafa Ali Yılmaz, kızını otomobilinden çıkarıp, kendi aracının arkasına götürdü. Gülnur Yılmaz'ın otomobilinde bulunan arkadaşları Melike O. ile Ebru U. büyük korku yaşadı. Yılmaz, kızını tabancayla kurşun yağmuruna tuttu. 11'i başına olmak üzere vücuduna 20 kurşun isabet eden Gülnur Yılmaz, olay yerinde yaşamını yitirdi. Kaçan Mehmet Ali Yılmaz, Havran Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan Mustafa Ali Yılmaz, tutuklandı. Gülnur Yılmaz'ın cenazesi İzmir'deki Aşağı Narlıdere Mezarlığı'nda toprağa verildi. Mustafa Ali Yılmaz hakkında, 'canavarca hisle alt soydan akrabayı kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. Mehmet Ali Yılmaz'ın, otomobili ile İzmir'in Narlıdere ilçesindeki evinde çok sayıda tabanca ve av tüfeğinin yanı sıra 2 komando bıçağının bulunduğu belirtilen iddianamede, indirim hükümlerinin uygulanmaması talep edildi. İddianamede, Yılmaz'ın çarptığı otomobilde bulunan Gülnur Yılmaz'ın arkadaşları Ebru U. ve Melike O.'ya (20) yönelik suçları nedeniyle de 'silahla basit yaralama' suçlarından 2 kez 1'er yıl 6'şar aya kadar hapsi istendi.

HAKİM BOŞAMAYIP, SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMUŞTU

Annenin kızının babası tarafından öldürülmesinden önce, Şubat ayında İzmir 4'üncü Aile Mahkemesi'nde açtığı boşanma davasının ilk duruşması temmuz ayında görüldü. İkinci duruşmada mahkeme, Burhaniye Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'tasarlayarak öldürme' suçundan yürütülen soruşturma sonunda açılacak davada verilecek cezanın kesinleşmiş kararının mahkemeye sunulmasını isteyerek, duruşmayı erteledi. Başka bir duruşmanın görüldüğü sırada mahkeme salonuna giren Gülden Yılmaz, hakime, "Beni boşamak için neyi bekliyorsun? Çocuğun mezardan çıkıp gelmesini mi bekliyorsun? Bu adam benim kızımı öldürdü" diyerek, tepki gösterdi. Gülden Yılmaz'ın ardından mahkeme salonuna giren avukatı Türkan Yıldız, hakimden özür dileyerek, anneyi salondan uzaklaştırdı. İzmir 4'üncü Aile Mahkemesi hakimi ise Gülden Yılmaz hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Gülden Yılmaz'ın şiddet ve korku yaratacak biçimde bağırdığını belirten hakim, boşanma davasının bir sonraki duruşmasına 'yeterli sayıda polis gelmesini' talep etti.

BOŞAMA KARARI VERİLDİ

İzmir 4. Aile Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tarafların avukatları ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Pınar Melli katıldı. Gülden Yılmaz'ın avukatı Türkan Yıldız, mevcut delillerin toplandığını belirterek, "Davalı koca müşterek çocuğunu canavarca öldürmüştür. Tarafların bir araya gelmesi mümkün değildir. Evlilik birliği ortadan kalkmıştır. Tarafların ivedilikle boşanmalarına karar verilmesini istiyoruz" dedi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Pınar Melli de evlilik birliğinin temelinden sarsıldığını dile getirerek, boşanmaya karar verilmesini talep etti. Hakim, davanın kabulüne ve tarafların boşanmasına karar verdi.

EN KISA ZAMANDA NÜFUS BİLGİLERİMİ GÜNCELLEYECEĞİM

Duruşma kararının kendisine de sürpriz olduğunu söyleyen Gülden Yılmaz, "Ben artık umudumu kesmiştim çok ilgilenmiyordum. Avukatım çok üzerine düştü. Reddi hakim yaptık, kararımız kabul edilmedi. Hakim bey katılmaya kalktığımızda polis çağırdığı için duruşmaya katılmadım. Son duruşmada karara bağlanmış. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na çok teşekkür ediyorum. Baronun kadın kollarına çok teşekkür ediyorum. Bu süreçte bana çok destek oldular. Ben kızımın selasında soyadını Yozgatlı olarak okuttum. Bu işin acil olmasını istememin sebebi çocuğumu bu yüzden öldürmüş olması ve daha fazla onun soy ismiyle kalmak istememem. Çok memnunum. En kısa zamanda gidip nüfusumu alacağım. Kimlik bilgilerimi güncelleyeceğim" dedi.