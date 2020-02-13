Güldere Mahallesi'nde kanalizasyon sorunu çözüldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Güldere Mahallesi'nde kanalizasyon sorunu çözüldü - Son Dakika

Güldere Mahallesi'nde kanalizasyon sorunu çözüldü

6 saat önce

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediyesi'nin Abalı Sokak'ta başlattığı 21 konutluk kanalizasyon hattı çalışmasına teşekkür eden Güldere Mahalle Muhtarı Ali Tezcan "Mahallemizde yaz aylarında kokudan durulmuyordu.

Güldere Mahallesi'nde kanalizasyon sorunu çözüldü, System.String[]

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediyesi'nin Abalı Sokak'ta başlattığı 21 konutluk kanalizasyon hattı çalışmasına teşekkür eden Güldere Mahalle Muhtarı Ali Tezcan "Mahallemizde yaz aylarında kokudan durulmuyordu. Sorunumuzu çözdüğü için Belediye Başkanımız Halil Posbıyık'a mahallem adına teşekkür ediyorum" dedi.


Kdz. Ereğli Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü tarafından Pençes deresinin geçtiği Sarıkorkmaz Abalı Sokak'ta kanalizasyon hattı çalışması başlatıldı.


Bölgedeki 21 konutun kanalizasyon hattını TOKİ konutları kanalizasyon hattına bağlayan çalışma en çok Güldere Mahallesi sakinlerini sevindirdi. Mahalle Muhtarı Ali Tezcan, Pençes deresinde yaşanan kokunun bu çalışma ile giderileceğini belirterek "Yaz aylarında kapı-pencere açamaz duruma gelmiştik. Belediye Başkanımıza gittik, sorunumuzu anlattık. Sağ olsunlar, ilgili birime talimat verdiler ve ekipler 21 konutun kanalizasyon hattını bağlama çalışmalarına başladı. Başkanımız Posbıyık'a mahalle halkım adına teşekkür ediyorum" dedi.


Yapılan çalışma ile Pençes deresi üzerinde kanalizasyonu bağlanmayan konut kalmayacağı belirtildi. - ZONGULDAK

Halil Posbıyık, Ali Tezcan, Zonguldak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 04:56 Kaynak: İHA
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