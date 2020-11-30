Güldünya'nın ismi Toroslar'da yaşayacak - Son Dakika

Güldünya'nın ismi Toroslar'da yaşayacak

30.11.2020 13:58
Güldünya'nın ismi Toroslar'da yaşayacak, System.String[]

MERSİN (İHA) – Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, sivil toplum örgütleriyle yaptığı işbirliği çerçevesinde, 2004 yılında öldürülen Güldünya Tören için hatıra ormanı oluşturdu.

MERSİN (İHA) – Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, sivil toplum örgütleriyle yaptığı işbirliği çerçevesinde, 2004 yılında öldürülen Güldünya Tören için hatıra ormanı oluşturdu.

Avrupa Yerel Yaşamda Kadın-Erkek Eşitlik Şartını imzalayarak toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda rol model olan Toroslar Belediyesi, şiddete maruz kalan kadınlara desteğini sürdürüyor. İki sivil toplum örgütü işbirliğiyle Toroslar ilçesi Doruklu Mahallesinde oluşturulan Güldünya Hatıra Ormanında, şiddete kurban giden kadınların adını yaşatmak amacıyla bağışlanan 10 bin fidan toprakla buluştu.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz da Güldünya Tören'in adının yaşatıldığı Hatıra Ormanının açılış törenine katılarak şiddete maruz kalarak hayatlarını kaybeden kadınlar anısına fidan dikti. Fidanlara, son 10 yılda Türkiye'de kadın cinayetine kurban gitmiş kadınların isimleri verildi. Başkan Yılmaz, "Bu hatıra ormanını kadına yönelik şiddete karşı verilen mücadeleye atfediyoruz" dedi.

"Güçlü kadın, güçlü toplum demektir"

Fidanlara can suyunu veren Başkan Yılmaz, "Şiddetin her türlüsünü kınıyoruz. Kadına yönelik şiddete karşı hep birlikte mücadele edeceğiz. Doruklu Mahallemizde, iki sivil toplum örgütü ile birlikte Güldünya Hatıra Ormanı'nı oluşturduk. Böyle bir projede bulunmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz. Güldünya Tören, 2004 yılında öldürüldü ve kadın cinayetleri ile ilgili bir sembol haline geldi. Bu nedenle bu ormana Güldünya ismi verildi. Ne yazık ki, kadın cinayetleri her geçen gün artıyor. Bunun sosyal olarak da incelenmesi ve çözümlerinin bulunması gerekir. Güldünya'nın ve kadın cinayetine kurban gitmiş kadınların ismini yaşatmak ve bu konuda bir farkındalık oluşturmak amacıyla buradayız. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu tür projeleri her zaman desteklemeye devam edeceğiz. Sağlıklı bir toplum inşa etmek için sağlıklı ve güçlü kadınlara ihtiyacımız var. Bu da ancak bilinçlendirme çalışmalarıyla ve atılan somut adımlarla gerçekleşecektir. Bu konuda da çalışmalarımızı sürdüreceğiz" diye konuştu. - MERSİN

Güldünya'nın ismi Toroslar'da yaşayacak
Güldünya'nın ismi Toroslar'da yaşayacak

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Güldünya'nın ismi Toroslar'da yaşayacak - Son Dakika


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