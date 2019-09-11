Güldür Güldür'e geri döndü!
45 dakika önce
İkinci çocuğunun doğumu nedeniyle kısa bir ara veren Aylin Kontente, yeni sezonda yeniden Güldür Güldür sahnesinde!
İkinci çocuğunun doğumu nedeniyle kısa bir ara veren Aylin Kontente, yeni sezonda yeniden Güldür Güldür sahnesinde!
Sezonun yeni oyun hazırlıkları hızla başlarken ekip ilk defa okuma provaları için BKM'de buluştu. Kontente, "Bir senelik bir ara oldu. Benim için hiç kısa değildi. Herkesi çok özledim ve kavuşmak için sabırsızlanıyorum" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 05:15
Apple yeni tanıttığı TV+ uygulamasıyla Netflix'e rakip oluyor TESK Başkanı Palandöken'den İddaa çıkışı: Bayilerimizin kar oranları eski haline gelmeli Oyuncu Hilal Altınbilek'in yaza veda pozu sosyal medyaya damga vurdu Süleyman Turan'ın tabutundaki pankart tepki çekti