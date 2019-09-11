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Güldür Güldür'e geri döndü!

45 dakika önce

İkinci çocuğunun doğumu nedeniyle kısa bir ara veren Aylin Kontente, yeni sezonda yeniden Güldür Güldür sahnesinde!

Güldür Güldür'e geri döndü!, System.String[]

İkinci çocuğunun doğumu nedeniyle kısa bir ara veren Aylin Kontente, yeni sezonda yeniden Güldür Güldür sahnesinde!


Sezonun yeni oyun hazırlıkları hızla başlarken ekip ilk defa okuma provaları için BKM'de buluştu.  Kontente, "Bir senelik bir ara oldu. Benim için hiç kısa değildi. Herkesi çok özledim ve kavuşmak için sabırsızlanıyorum" dedi.

Aylin Kontente, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 05:15 
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