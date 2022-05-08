Güldür Güldür Show'un 305'inci bölümünde önceden tanıtılan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin taklidinin yapıldığı skeç yayınlanmadı.
Güldür Güldür Show'un Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin taklidinin yapıldığı skeç tanıtımda yer alırken programda yayınlanmadı. Güldür Güldür Show'un tanıtımında yer alan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin, taklidinin yapıldığı skecin yayımlanmamasına CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'den tepki geldi. Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Mizahtan, güldürüden, eleştiriden korkan bir iktidar artık tükenmiştir, yolun sonundadır" dedi.
Son Dakika › Güncel › Güldür Güldür programında Nureddin Nebati skeci yayınlanmadı! CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel tepki gösterdi - Son Dakika