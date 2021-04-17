Onur Atilla ve eşinin bu karesi kısa süre içerisinde 32 binden fazla beğeni aldı.

Onur Atilla , eşi Sinem Ayyıldız'la çekilmiş bir fotoğrafını Instagram hesabından, "Hoş gel oğlumuz, sağlıkla gel Kemal'imizin kardeşi" notuyla paylaştı.

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