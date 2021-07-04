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Güldür Güldür Show'da deprem! Naime karakterine can veren Ecem Erkek projeden ayrıldı - Son Dakika

Güldür Güldür Show'da deprem! Naime karakterine can veren Ecem Erkek projeden ayrıldı

04.07.2021 23:50

Show TV ekranlarının sevilen programı Güldür Güldür Show'da deprem yaşanıyor. Meşhur "Naime" karakterini canlandıran Ecem Erkek ve usta oyuncu Murat Akkoyunlu'nun projeye veda ettiği öğrenildi.

Show TV ekranlarının fenomen programı Güldür Güldür'ün sezon finali yapmasıyla birlikte, projeden 2 ismin de ayrıldığı ortaya çıktı. Ekim ayında yeniden ekranlara gelmeye başlayacak olan projede, izleyicinin severek takip ettiği karakterlerden biri olan Naime'yi canlandıran Ecem Erkek'in olmayacağı öğrenildi. Usta oyuncu Murat Akkoyunlu da yeni sezonda projede yer almayacak.

BÜYÜK ÜZÜNTÜYE NEDEN OLDU

Kadrosunda Ali Sunal, Alper Kul, Onur Buldu, Onur Atilla, Aylin Kontente, Doğa Rutkay, Mahir İpek ve Uğur Bilgin gibi isimlerin yer aldığı Güldür Güldür'ün sezon finaliyle birlikte Ecem Erkem ve Murat Akkoyunlu'nun projeden ayrılması büyük üzüntüye neden oldu.

INSTAGRAM HESABINDAN AÇIKLAMA YAPTI

Naime karakteriyle büyük üne kavuşan Ecem Erkek, Instagram hesabından Güldür Güldür hayranlarına veda etti. Erkek veda paylaşımında, "Oyunculuk bir yolculuk hem de upuzun. En keyiflisi de durduğun duraklar. Zaten uzun yolculuklarda da öyledir ya dinlenmek için durduğunda oranın havası, yediğin yemek, içtiğin çay bambaşkadır. Benim için de Güldür Güldür öyleydi. Harika bir duraktı. Çok eğlendim, arkadaşlarımı çok sevdim. Sizler yaptığım 'şeyi' kabul ettiniz. Şimdi tekrar yola koyuluyorum .Gelecek sezon Güldür Güldür'de olmayacağım . Bir sonraki durakta görüşelim" dedi.

HAYRANLARI BÜYÜK ŞAŞKINLIĞA UĞRADI

Ecem Erkek'in Instagram hesabından yaptığı paylaşıma, hayranları da yorum yağdırdı. Erkek'in çok sayıda hayranı, "Ayrılıyorum deme", "Bu bir ayrılık açıklaması değildir umarım", "Naime için izliyorduk, artık izlemeyiz" gibi yorumlarda bulundu. Hayranlarının ayrılık nedeniyle büyük şaşkınlık yaşadığı, yorumlarda açık şekilde görüldü.

AKKOYUNLU'NDAN SEYİRCİYE TEŞEKKÜR

Murat Akkoyunlu ise paylaşımında "Güldür Güldür seyircisine ve ekibine yol arkadaşlıkları için teşekkürler. Önümüzdeki sezon bol reytingler dilerim" notunu düştü.

Güldür Güldür Show, Murat Akkoyunlu, Ecem Erkek, Ali Sunal, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Güldür Güldür Show'da deprem! Naime karakterine can veren Ecem Erkek projeden ayrıldı - Son Dakika Magazin


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