Güldür Güldür Show'da iki ayrılık

Kadrosunda Ali Sunal, Alper Kul, Onur Buldu, Onur Atilla, Aylin Kontente, Doğa Rutkay, Mahir İpek ve Uğur Bilgin gibi isimlerin yer aldığı Güldür Güldür'ün sezon finaliyle birlikte Ecem Erkem ve Murat Akkoyunlu veda etti.

BİR SONRAKİ DURAKTA GÖRÜŞELİM

Ecem Erkek, sosyal medya hesabından böyle veda etti: "Oyunculuk bir yolculuk hem de upuzun. En keyiflisi de durduğun duraklar. Zaten uzun yolculuklarda da öyledir ya dinlenmek için durduğunda oranın havası, yediğin yemek, içtiğin çay bambaşkadır. Benim için de Güldür Güldür öyleydi. Harika bir duraktı. Çok eğlendim, arkadaşlarımı çok sevdim. Sizler yaptığım 'şeyi' kabul ettiniz. Şimdi tekrar yola koyuluyorum. Gelecek sezon Güldür Güldür'de olmayacağım . Bir sonraki durakta görüşelim."

YOL ARKADAŞLIKLARI İÇİN TEŞEKKÜRLER

Murat Akkoyunlu ise paylaşımına, "Güldür Güldür seyircisine ve ekibine yol arkadaşlıkları için teşekkürler. Önümüzdeki sezon bol reytingler dilerim" notunu düştü.