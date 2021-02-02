Güldür Güldür Show'un yıldızı anne acısıyla sarsıldı - Son Dakika

Güldür Güldür Show'un yıldızı anne acısıyla sarsıldı

02.02.2021 11:46
Güldür Güldür Show'un yıldızı anne acısıyla sarsıldı, System.String[]

SON DAKİKA... Güldür Güldür Show'un sevilen oyunculardan Mahir İpek'in annesini kaybettiği ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...

Ünlü oyuncunun annesi Naciye İpek 4 Ocak'ta vefat etti. Naciye İpek'in eşi Aşık İsmail İpek'le beraber koronavirüse yakalandığı öğrenildi.

ANKARA'DA TOPRAĞA VERİLDİ

Eşiyle tedavi gören ve aynı zamanda astım hastası olan Naciye İpek'in hastanede kalbi durdu. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Naciye İpek Ankara'da toprağa verildi.

PROGRAM ÇEKİMLERİNİ AKSATMADI

Yakın çevresinde de çok sevilen annesinin yasını tutan oyuncu bu süreçte program çekimlerini ise hiç aksatmadı. (İsmail Şen-tv100)

Güldür Güldür Show'un yıldızı anne acısıyla sarsıldı

İsmail İpek, Ankara, Ocak, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Güldür Güldür Show'un yıldızı anne acısıyla sarsıldı - Son Dakika Magazin


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