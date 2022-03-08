Güldüren hırsızlık kameralara yansıdı - Son Dakika
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Güldüren hırsızlık kameralara yansıdı

08.03.2022 15:38

Manisa'da bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan hırsızlık anı izleyenleri gülme krizlerine soktu.

Manisa'da bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan hırsızlık anı izleyenleri gülme krizlerine soktu. Görüntülerde 3 kişinin zorlukla kaldırdığı varili tek başına kaldırıp deviren ve üzerinde hoplayarak ezen kadının o anları hırsızlık mağdurlarını da güldürürken video paylaşıldığı sosyal medya platformunda da en çok izlenenler arasında yer aldı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesi Peker Mahallesinde bir binanın önünde yaşanan hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı. Dış cephe kaplaması için iskele kurulan bir binanın önünde bulunan inşaat malzemeleri 2 Mart sabah 04.43 sıralarında at arabasıyla sokağa gelen biri kadın iki kişi tarafından çalındı. Kameralara yansıyan olayda 3 kişinin zorlukla yerinden kaldırdığı öğrenilen içi su dolu bir varil, kadın hırsız tarafından kaldırılıp içindeki su boşaltıldıktan sonra üzerinde hoplayarak ezdiği anlar izleyenleri gülme krizine soktu. Yaklaşık 40-45 bin liralık malzemelerinin çalındığını anlatan firma sahipleri videoyu izlediklerinde kadının hareketleri karşısında gülme krizine girdiklerini anlattı. İş arkadaşları tarafından güvenlik kamerası kayıtlarının bir sosyal medya platformunda yayınlamasının ardından video en çok izlenen görüntüler arasına girdi.

Hırsızlık olayının yaşandığı firmanın ortaklarından Mustafa Beksarı, "Bu durumu nasıl anlatacağımı bilemiyorum. Sabah personel arkadaşlarımız geldi çalışmaya başladı. Beni 10.00-10.30 gibi arayarak malzemelerin çalındığını söylediler. Geldik esnaf arkadaşlarımıza sorduk kamera kaydı var mı diye hemen karşımızdaki dükkanda kamera kaydına ulaştık. Kamera kaydına baktık şikayetçi mi olayım güleyim mi anlamadım. Ablaya sesleniyorum. Abla böyle işler yaparken çevrene bir bak kamera var mı yok mu diye. O varil benim 3 elemanım zar zor arabaya kaldırıyor. Ortalama 60 kilo. O abla nasıl geldi, devirdi, ezdi kaldırıp arabaya attı götürdü hala şaşkınız. Bedensel olarak varili yamultuyor. Sosyal medyada paylaştık. Herkes kadının lehine döndü. 'Helal olsun', 'Nasıl yaptı', 'Kadının gücü' gibi yorumlar yapıldı." dedi.

Firmanın diğer ortağı Eray Gezekli ise şunları söyledi: "Başımıza tuhaf bir olay geldi. Bizim el aletlerimiz var. Varil, iskele, matkap gibi. Bunları sürekli çalıyorlar. Bir esnaf arkadaşımızın güvenlik kamerasına yansımış. Bizim burada su varilimiz var. Bir ablamız geliyor. İnanın ki 3 kişi kaldıramıyor. O ablamız tek başına deviriyor, suyunu boşaltıyor, bedensel gücüyle yamultup at arabasına atıyor. Bizim arkadaşlarımız bunu sosyal medyada paylaştı. Rağbet gördü baya. Bizim de aslında komiğimize gitti. O ablamıza sesleniyorum. Esnaflara zarar vermesinler. Biz de mağduruz. Biz de burada para kazanmaya çalışıyoruz. Rahat bırakmıyorlar bizi bir türlü. Her gün bir malzememiz çalınıyor. Varil, matkap, iskele. Sesleniyorum, yapmasınlar. 40-45 bin TL bir zararımız var. Emniyete de söyledik sağ olsunlar ilgileniyorlar ama burada malzemenin başında 24 saatte nöbet tutamazlar. Olmadık saatlerde geliyorlar. Sabah 04.00- 04.30 gibi gelip malzemeleri çalıp gidiyorlar."

(Sadık Cangel/ İHA)

Güldüren hırsızlık kameralara yansıdı
Güldüren hırsızlık kameralara yansıdı
Güldüren hırsızlık kameralara yansıdı
Güldüren hırsızlık kameralara yansıdı
Güldüren hırsızlık kameralara yansıdı
Güldüren hırsızlık kameralara yansıdı

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Hırsızlık, Manisa, Medya, su, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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