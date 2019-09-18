Son Dakika Haberleri: Güldüren: "Zonguldak maçını kazanmak istiyoruz"
Son Dakika Spor Haber

Güldüren: "Zonguldak maçını kazanmak istiyoruz"

1 saat önce

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden İnegölspor'un Teknik Direktörü İsmail Güldüren, cumartesi günü deplasmanda karşılaşacakları Zonguldak-Kömürspor maçına dair açıklamalarda bulundu.

Güldüren:

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden İnegölspor'un Teknik Direktörü İsmail Güldüren, cumartesi günü deplasmanda karşılaşacakları Zonguldak-Kömürspor maçına dair açıklamalarda bulundu.


Güldüren, yaptığı açıklamada, "Sancaktepe karşısında önemli bir galibiyet aldık. Şampiyonluğa oynayabilecek 3 takımdan biriydi. İyi para harcamış, ekonomik durumları iyi bir takıma karşı oynadık. Biz iyi bir takım olduğunu düşünüyoruz. Çorumspor maçının ikinci yarısında, bu maçın da yine ikinci yarısında iyi top oynadık. Konsantrasyonumuzu yüksek tutarak galip geldik. Lig maratonu çok uzun. Daha iyi çalışıp bu galibiyetleri almaya devam etmek istiyoruz. Bu ligde uzun yıllar oynamış tecrübeli oyunculara sahibiz. Son hafta aldığımız oyuncular hazır değil. Onlar hazır olunca daha da iyi olacağız. Zor bir gruptayız. Hafta arasında alacağımız hazırlık maçları ve kupa maçlarında onları da lige daha erken hazır hale getirmeyi arzu ediyoruz. Bu hafta Zonguldak takımı ile zorlu bir maç oynayacağız. Rakibimizi izlettik onların raporları gelecek. Bu hafta oynayan oyuncularımızın performanslarını değerlendirip, Zonguldakspor'a karşı nasıl oynamamız gerekiyorsa, ona göre çalışıp, ona göre kadroyu kurup o şekilde oynamak istiyoruz. Zonguldak genç bir takım. Çok koşan bir takım. Bu ligde de koşan kazanıyor. Bu haftada Sancaktepe maçına bakıldığında isteyen, arzulayan bir İnegölspor vardı, maç kazandı. Bu ligde çok az hata yapan, çok konsantre olan, çok koşan ekipler puan alıp maç kazanıyor. İstediğiniz kadar kaliteli oyunculara sahip olun, istemediğiniz, arzulamadığınız sürece maç kazanamazsınız. Bu lig sadece bunu götürüyor. Biz isteyen, arzulayan çok koşan bir ekip kurup, Zonguldak maçını kazanmak istiyoruz" diye konuştu. - BURSA

Türkiye Futbol Federasyonu, İsmail Güldüren, İnegölspor, Zonguldak, Spor

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 01:12 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Beşiktaş, Gazişehir Gaziantep maçı için TFF'ye başvuracak
Fenerbahçe, Alanyaspor maçı için TFF'ye itirazını yaptı Sunucu Seda Akgül, oğlunu 70 bin TL'lik okula yazdırmak isteyen Arda Turan ve eşine ateş püskürdü Beşiktaş'ta Burak Yılmaz şoku! Slovan Bratislava kadrosuna alınmadı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.9.2019 14:37:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Güldüren: "Zonguldak maçını kazanmak istiyoruz"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]