Son Dakika Haberleri: Güldürgü Kanyonu turizme kazandırılacak
Son Dakika Güncel Güldürgü Kanyonu turizme kazandırılacak

Güldürgü Kanyonu turizme kazandırılacak

35 dakika önce

Gülnar ilçesinde bulunan Güldürgü Kanyonu'nun turizme kazandırılacağı bildirildi.

Güldürgü Kanyonu turizme kazandırılacak, System.String[]

Gülnar ilçesinde bulunan Güldürgü Kanyonu'nun turizme kazandırılacağı bildirildi.

Gülnar Kaymakamı Mustafa Ayvat, Gülnar Belediye Başkanı Alpaslan Ünüvar ve beraberindekiler İshaklar Mahallesi'ndeki Güldürgü Kanyonu'nda incelemede bulundu.

Belediye Başkanı Ünüvar, yaptığı açıklamada, kanyonun doğal güzelliklerinin bulunduğunu söyledi.

Güldürgü Kanyonu'nun ilçenin yeni keşfedilmeye başlayan yerlerinden biri olduğunu ifade eden Ünüvar, "Burası işlenmeyi, korunmayı ve turizme kazandırılmayı bekliyor. Belediye olarak turizme kazandırmak için çalışmalar yapmaktayız." diye konuştu.

Alpaslan Ünüvar, Gülnar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 05:14 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



TOKİ'nin yüzde 22'lik indirim kampanyası 18 Ekim'de sona eriyor
İTÜ Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Çakır: Kırılma 7.2 büyüklüğündeki bir depremi tetikeyebilir Son Dakika: Beşar Esed'den Türkiye'ye küstah tehdit: Türkiye'nin operasyonuna yanıt vereceğiz MSB'den ABD'ye yaptırım tepkisi: 70 yıllık ittifak ruhuyla bağdaşmamaktadır

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2019 17:50:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Güldürgü Kanyonu turizme kazandırılacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]