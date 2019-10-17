Güldürgü Kanyonu turizme kazandırılacak

Gülnar ilçesinde bulunan Güldürgü Kanyonu'nun turizme kazandırılacağı bildirildi.

Gülnar Kaymakamı Mustafa Ayvat, Gülnar Belediye Başkanı Alpaslan Ünüvar ve beraberindekiler İshaklar Mahallesi'ndeki Güldürgü Kanyonu'nda incelemede bulundu.

Belediye Başkanı Ünüvar, yaptığı açıklamada, kanyonun doğal güzelliklerinin bulunduğunu söyledi.

Güldürgü Kanyonu'nun ilçenin yeni keşfedilmeye başlayan yerlerinden biri olduğunu ifade eden Ünüvar, "Burası işlenmeyi, korunmayı ve turizme kazandırılmayı bekliyor. Belediye olarak turizme kazandırmak için çalışmalar yapmaktayız." diye konuştu.