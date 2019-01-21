Güldüy Güldüy Show Çocuk Ekibi Sizi Parka Çağırıyor!

Yönetmen Tuğçe Soysop, oyuncular Selim Bayraktar, Berat Efe Parlar, Esat Polat Güler, Eda Döğer, Dora Dalgıç, Taha Sönmezışık, Zeynep Ilgın Çelik, Damla Ateş ve Tuğçe Karabayır, BKM Ege Bölge Temsilciliği Dev Ajans organizasyonuyla Agora Avm'de sevenleriyle buluştu.

SELİM BAYRAKTAR: "BEN CAN DOSTLAR EKİBİYLE AYNI YAŞTAYIM"

Çekimler sırasında dostluklarını daha da pekiştiren 'Can Dostlar' film gösterimi öncesinde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Selim Bayraktar kendisine yöneltilen "Çocuklarla çalışmak nasl bir duygu?" sorusunu şöyle yanıtladı: "Bunu ayırmamak lazım çünkü onlar benim dostlarım, hepimiz aynı yaştayız. Kim diyebilir ki ben 70 yaşındayım? Hepimizin duyguları aynı. Aynı şekilde duygulanıyoruz. Çok güzel dost olduk hep beraber".

SIRADA ADANA VE ADAPAZARI VAR!

Dillere dolanan şarkıları 'Günaydın Çocuklar'la çok sevilen danslarını İzmirlilerle yapan Can Dostlar ekibi alkışlarla salonları gezdi. Karşılaştıkları sevgi seli görülmeye değerdi. Oyuncular sevenleriyle bol bol hem kucaklaştı hem de fotoğraf çektirdi. Can Dostlar, 23 Ocak Çarşamba günü Adana, 25 Ocak Cuma günü de Adapazarı'nda!

CAN DOSTLAR'I ÇOK SEVİYORUZ!

Aileleriyle sinema salonlarına akın eden kalabalık, film sonunda da tüm ekibi uzun uzun alkışladı. 'Can Dostlar'ı çok sevdiklerini söyleyen İzmirliler, 3. Filmi dört gözle beklediklerini söylediler.

'Güldüy Güldüy Show Çocuk' ekibiyle birlikte filmde Selim Bayraktar, Onur Atilla, Ünal Yeter, Esin Eden, Dilşah Demir, Doğan Akdoğan, Tuğçe Karabayır, Ali Rıza Tanyeli, Gökçe Atlas gibi isimler de yer alıyor.

Yönetmenliğini Tuğçe Soysop'un yaptığı, BKM yapımı 'Can Dostlar'ınsenaryosu Murat Kepez, Uğur Gövercin, Dinar Kahveci, Cihan Deniz, Nagehan Cemcir, Onur Ümit, Öner Ateş ve Pelin Serin'e ait. Filmin Ana Destekçisi ise "VAKIFBANK SPOR KULÜBÜ".

CAN DOSTLAR HİKAYE

Sürekli telefonlarıyla oynayan çocuklar artık sokakta oynamayı unutmuş gibilerdir. Mahalleye yeni gelenlerin de ısrarıyla, çocuklar bu gidişata son vermek için yeniden parkta oynamaya karar verir. Ama bir sorun vardır: parkın bitişiğindeki evde oturan Kötü Kazım. Parka gelen herkesi korkutan Kötü Kazım'ın kimsenin bilmediği sırrı nedir? Çocuklar bir olup parkı Kazım'dan geri alabilecek midir?

Güldür Güldür ve Bizim Köyün Şarkısı senarist ekibinin senaristliğini üstlendiği, bol kahkahalı bir dostluk ve dayanışma hikayesi anlatan filmin başrollerini Bizim Köyün Şarkısı ve Güldüy Güldüy Show Çocuk oyuncuları paylaşıyor. Yönetmen koltuğunda da yine Güldüy Güldüy Çocuk Show'un ve Bizim Köyün Şarkısı'nın yönetmeni Tuğçe Soysop var.