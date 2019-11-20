Güle güle Celal ağabey

TÜRK sporuna hizmet için 48 yıldır atan bir kalp önceki gece durdu... Spor basınımızın duayen ismi, Hürriyet Spor Servisi'nin 'Celal Ağabey'i Celal Demirbilek, uzun süredir savaştığı hastalığa yenik düşerek 66 yaşında hayata gözlerini yumarken geride sayısız mesleki ödül, sayısız haber, kitap, makale, röportaj ve fotoğraf bıraktı. 1970 yılında Hürriyet Gazetesi'yle başlayan meslek hayatında Günaydın, Ayrıntı Haber, Cumhuriyet, Yeni Yüzyıl ve Karar gazetelerinde de çalışan, evli ve 1 kız çocuk babası olan Demirbilek'in cenazesi bugün İstanbul Bakırköy Yeşilyurt Camii'nden öğle namazını müteakip kaldırılacak.



13 kez 'yılın gazetecisi' seçildi



İSTANBUL'da 1953 yılında dünyaya gelen Celal Demirbilek, Gazetecilik Yüksek Okulu'ndan mezun olduktan sonra 48 yıl başarıyla sürdürdüğü gazeteciliğe 1970 yılında Hürriyet Gazetesi'nde spor muhabiri olarak başladı. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin düzenlediği yarışmalarda, güncel spor yazıları dallarında 13 kez 'yılın gazetecisi' ödülünü aldı. 1994-95, 1996-97 ve 2000-01 sezonlarında üç kez Abdu İpekçi Türk-Yunan Barış ve Dostluk Ödülleri'nin sahibi oldu. Çeşitli kurumlarca düzenlenen yarışmalarda haber, röportaj ve fotoğraf dallarında toplam 198 ödül aldı.



Üç komisyona birden seçilen ilk Türk gazeteci



1994 yılında Avrupa Boks Birliği (EABA) Basın ve Halkla İlişkiler Komisyonu, 1995'te Dünya Boks Birliği (AIBA) Basın Komisyonu Üyesi, aynı yıl Güreş Federasyonları Birliği (FILA) Basın Komisyonu'na seçildi. Uluslararası üç komisyona birden seçilen ilk Türk gazetecisi unvanına sahip olan Celal Demirbilek 2001'de Balkan Bisiklet Birliği Basın Birliği Komitesi'ne girdi. Boks, tekvando, judo, karate, okçuluk ve halter dallarında ihtisas yapan, bu spor dallarının uluslar arası kurs ve seminerlerine katılan Demirbilek, 1995 yılında İstanbul'da düzenlenen Balkan Veteranlar Atletizm Şampiyonası'nda disk atma dalında bronz madalya kazandı. Celal Ağabey'in basılmış 'Sporumuzun Madalya Hazinesi' ve 'İşte Haber Dünyam' isimli iki kitabı bulunmaktadır. Demirbilek 1973'ten bu yana TSYD, 1981'den bu yana da Gazeteciler Cemiyeti üyesiydi.