Gülebak 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı - Son Dakika

Şanlıurfa Çalışan Gazeteciler Dernek Başkanı Tahir Gülebak, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Şanlıurfa Çalışan Gazeteciler Dernek (ŞUÇGAD) Başkanı Tahir Gülebak, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü münasebetiyle bir mesaj yayımladı. Gülebak, her yıl 10 Ocak tarihinde Güneydoğu Anadolu Bölgesinde bulunan tüm gazetecileri düzenlediği programda bir araya getirerek günün anlamını kutladıklarını fakat pandemi nedeniyle bu yıl program düzenleyemediklerini belirtti. Gülebak, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününde bir araya gelebilme temennisinde bulundu. Gülebak, mesajında, "Basın sektörü geçmişten günümüze kadar önemli bir gelişme göstererek, yazılı ve görsel haberlerin yanı sıra, sanal ortamda da etkinliğini her geçen gün artırıyor. Basın demokrasimizin güçlenmesine daima katkı sunmaktadır. Bu katkılarda şüphesiz en büyük pay gece gündüz demeden sahada görevini fedakarca yapan basın çalışanlarımıza aittir. Dünyada genelinde her mesleğin güzel ve zorlu yanları vardır elbet ama bazı meslekler vardır bu konuda daha meşakkatli çalışır. İşte onlardan bir tanesi de gazetecilik mesleğidir. Her zaman, her koşulda çalışan ve canı pahasına en sağlıklı bilgiyi halka sunmak adına gündüzünü gecesine katarak çalışan gazeteciler pandemi sürecinde de olağan başarılara imza atmıştır. Maddi ve manevi olarak hayatından feragat eden basın mensubu arkadaşlarımız korona virüs salgını başladığı günden bu yana sahada çalışmasını sürdürmüş, halka pandemi sürecini en iyi şekilde bildirme görevini büyük bir özveriyle gerçekleştirmiştir ve gerçekleştirmeye devam etmektedir. Salgın sürecinde Türkiye genelinde korona virüs nedeniyle hayatını kaybeden ve geçmişten bu yana mesleği adına ömrünü vererek vefat etmiş tüm meslektaşlarımı rahmetle anarken, şu an hala saha da çalışan ve işini hakkıyla yapan tüm gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler gününü kutluyorum" ifadelerini kullandı. - ŞANLIURFA