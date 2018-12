Güleç: "2018 Kardemir İçin Verimli Bir Yıl Oldu"

Karabük Demir ve Çelik İşletmeleri (KARDEMİR) AŞ. Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Güleç, 2018 yılının tüm faaliyet süreçleri açısından başarılı bir yıl olduğunu ve şirketin bu yıl da büyümesini sürdürdüğünü söyledi.

Güleç, tüm çalışanların ve yöre halkının yeni yıllını kutlayarak 2019 yılında tamamlanacak yatırımlarla KARDEMİR'i hedefledikleri 3,5 milyon ton üretim kapasitesini yakalayarak, şirketin dünden daha güçlü, daha rekabetçi ve dünden daha çok çalışanları, yöresi ve ülkesi için katma değer üreten bir şirket haline getireceklerini kaydetti.



"2 milyar dolar yatırım gerçekleştirdik"



KARDEMİR'in zor bir süreçten geçerek bugünlere geldiği ve özelleştirmeden bugüne kadar 24 yılı geride bıraktıklarını da aktaran Kamil Güleç, "Bilindiği gibi 5 Nisan 1994 kararlarıyla, dönemin hükümeti, o zamanki adıyla Karabük Demir Çelik Fabrikaları Müessese Müdürlüğü olan bu tesisleri, yıllık zararının 465 milyon dolar olduğu, ekonomik ve teknolojik ömrünü tamamladığı gerekçesiyle ve 80 milyon ülke insanının sırtına yük görerek kapatmak istemişti. Karabük Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı olduğum için bu kararın açıklanmasından sonra bana ulaşan bir gazeteciye o gün şunları söylediğimi hatırlıyorum. 'Her gün güneş doğudan doğar, Allah müsaade etti ise batıdan batar. Doğduğu zaman gündüz olur, aydınlık olur, battığı zaman gece olur. Biz şimdi geceyi yaşıyoruz, ama unutmayın ki, bu güneş tekrar doğacak ve Karabük tekrar aydınlık olacak. Kararda teknolojisi geri kalmış, ekonomik kayıpları var ve zarar eden bir müessese olduğu yazıyor. Zararı ortadan kaldıracak şekilde bir modelle başarılı olup bu fabrikaları kurtaracağız.' Bu inanç ve 8 Kasım ruhuyla yola çıktık. 'Kardemir Kapatılamaz, Karabük Karartılamaz' diyerek, başta Özçelik İş Sendikamızın yöneticileri ve çalışanlarımız olmak üzere tüm yöre halkının, esnaf ve tüccarının, sanayicisinin, siz basın mensuplarının sahiplenmesiyle önce kapatma kararını ortadan kaldırdık ve fabrikanın örnek bir model ile özelleştirilmesini sağladık. Aradan tam 24 yıl geçti. 24 yıl boyunca her yeni güne 'atalarımızın bizlere mirası olan bu tesisleri daha ileriye nasıl taşırız' düşüncesi ile uyandık. Bugüne kadar yaklaşık 2 milyar dolar yatırım gerçekleştirdik. Kapatmaya gerekçe gösterilen teknolojik eksikliği giderdik ve tüm üretim proseslerini dünyanın en son teknolojisi ile yeniledik. Üretim kapasitelerimizi ölçek ekonomisine uygun şekilde büyüttük. Kurduğumuz yeni haddehanelerde, katma değeri yüksek ürünlerle ürün gamını genişlettik. Bu yoğun yatırım döneminde insan ve çevre odaklı yatırımlardan da geri durmadık. Toplumun beklenti ve ihtiyaçlarının karşılanması için onlarca çevre ve sosyal sorumluluk projesini hayata geçirdik. KARDEMİR büyürken, Karabük Üniversitemiz ve Karabük'te büyüdü" dedi.



"Hedefimiz KARDEMİR'i, sektör içinde en üst seviyeye taşımak"



Verimli bir yılı geride bıraktıklarını ve 2018 yılının tüm faaliyet süreçleri açısından KARDEMİR açısından başarılı bir yıl olduğunu da dile getiren Güleç, "Şirketimiz bu yılda büyümesini sürdürdü. Yeni bir yılı karşılamaya hazırlandığımız şu günlerde, elde edilen bu başarıları paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Şirketimiz hedeflerinin yakalanmasındaki emeği ve gayreti için tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. KARDEMİR'in bugünlere kadar gelmesinde emeği geçen ancak, bugün hayatta olmayan yönetim kurulu üyelerimizi, genel müdürlerimizi, genel müdür yardımcılarımızı, ünite müdürlerimizi, başmühendis ve mühendislerimizi, sendikamızın değerli yöneticilerini ve bu büyük gelişime katkı veren çalışanlarımızı şükranla yad ediyor, hayatta olanlara ise sağlık ve uzun ömürler diliyorum.



Ortak hedefimiz, ülkemiz sanayisinin öncüsü olan KARDEMİR'i, sektör içinde en üst seviyeye taşımaktır. Bu hedefe her zaman olduğu gibi el birliğiyle, gönül birliği ile ulaşacağız. Unutulmamalıdır ki, 1995'de Karabük Demir Çelik Fabrikalarını devir aldığımız gün, sahamızda üretim için kömür yoktu. Kok fabrikalarını, sipariş edeceğimiz kömür gelene kadar sıcak tutabilmek için iş makinaları ile stok alanlarını kazıyarak toprağa karışmış kömürle üretimi sağladık. O günlerden bugüne geliyoruz. Eğer bir aile olamasaydık, bunu başaramazdık. O nedenle ta o tarihte 'Kardemir bir ailedir, şirket bizimdir' dedik. Evet, KARDEMİR bir ailedir. Şirket çalışanlarımızındır, hissedarlarımızındır, tedarikçilerimizindir, müşterilerimizindir, Karabüklülerindir, ülkemizindir. KARDEMİR büyük bir ailedir" ifadelerine yer verdi.



"Şirketimizi dünden daha güçlü ve rekabetçi şirket haline getireceğiz"



KARDEMİR AŞ. Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Güleç, devam eden çevre yatırımlarını yeni yılın ilk aylarında tamamlayacaklarını da sözlerine ekleyerek, "Çelikhanemizde konverter kapasitelerinin artırılması ve yeni sürekli döküm makinası yatırımı ile devam eden enerji yatırımlarımızı da 2019 yılında tamamlayarak devreye alacağız. Böylelikle hedeflediğimiz 3,5 milyon ton üretim kapasitesini yakalayacak ve şirketimizi dünden daha güçlü, dünden daha rekabetçi ve dünden daha çok çalışanları, yöresi ve ülkesi için katma değer üreten bir şirket haline getireceğiz. Bakınız dünya, ABD'nin başını çektiği küresel ekonomide yeni bir döneme tanıklık ediyor. ABD'nin küreselleşme karşıtı söylem ve eylemlerinden tüm dünya nasibini alıyor ve küresel ticaret sert dalgalanmalar yaşayarak savruluyor. İşte bu nedenledir ki, yukarıda ifade etmeye çalıştığım hedeflerimizi yakalamak için İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre, Verimlilik, Karlılık, Kalite kavramlarını asla unutmayacağız. Eğer sürdürülebilir bir büyümeyi sağlayacak ve şirketimizi kendi faaliyetlerinden kaynaklanmayan ekonomik rasyolara karşı daha güçlü hale getireceksek, bu kavramları hiçbir zaman aklımızdan çıkarmamalıyız. 2000'li yılların başında bunun acılarını yaşamış insanlar olarak, yeterli tecrübeye sahip olduğumuza inanıyorum. Artık yeni bir dönem başlamıştır. Bu yeni dönemde, gözümüz daima daha ileri ve daha ileride olacaktır. Çünkü dünya büyük bir değişim yaşamaktadır ve KARDEMİR, bu değişimin dışında kalmayacaktır. Üç çeyrek asrı aşkın sanayi kültürüyle KARDEMİR, bu değişimi sağlayacak ve kurumsallaşarak sürdürülebilir başarıları yakalayacaktır. Bu değişime başkanlık ederken, benden dua ve desteklerinizi esirgememenizi istirham ediyorum. Bu vesileyle tüm yönetim kurulumuz adına yeni yılınızı içtenlikle kutluyorum. Yeni yılın şahsınıza, ailenize ve tüm milletimize sağlık, mutluluk ve esenlikler getirmesini temenni ediyorum" diye konuştu. - KARABÜK

