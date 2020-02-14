Güleç'in şoförü serbest bırakıldı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Güleç'in şoförü serbest bırakıldı - Son Dakika

Güleç'in şoförü serbest bırakıldı

6 saat önce

Yalova Belediyesinde yürütülen yolsuzluk soruşturmasında başkan yardımcısının şoförü adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Güleç'in şoförü serbest bırakıldı, System.String[]

Yalova Belediyesinde yürütülen yolsuzluk soruşturmasında başkan yardımcısının şoförü adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.


Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu yargılanan Halit Güleç'in sekreteri Bahar T, şoförü B.E. ve bir şirketin muhasebecisi O.G, Yalova Adliyesi'ne sevk edildi. Toplam 4 tutuklunun bulunduğu soruşturma kapsamında 32 ihale dosyasında usulsüzlükler tespit edilmişti. Mali İşler Müdürlüğü çalışanı Reşat E'nin zimmetine yüklü miktarda para geçirip il dışına çıkmasından sonra gözaltında bulunan son 3 kişi de adliyeye sevk edildi. Halit Güleç'in şoförü B.E. adliyedeki soruşturmanın ardından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 2 kişinin soruşturması devam ediyor. - YALOVA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Yalova, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 05:26 Kaynak: İHA
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