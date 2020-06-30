Güleda Cankel cinayetiyle ilgili davanın üçüncü duruşması yapıldı - Son Dakika

Güleda Cankel cinayetiyle ilgili davanın üçüncü duruşması yapıldı

Isparta'da 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Güleda Cankel'in bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin davada, üçüncü duruşma görüldü.

Isparta'da 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Güleda Cankel'in bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin davada, üçüncü duruşma görüldü.

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Isparta 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Zafer Pehlivan, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile dahil oldu. Duruşmaya, Güleda Cankel'in babası Mustafa Cankel ve taraf avukatları katıldı.

Mahkeme başkanı, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında taraflar haricinde salona başka kimsenin alınmayacağını açıkladı. Bunun üzerine duruşmayı takip etmek için gelen CHP Muğla milletvekilleri Süleyman Girgin ve Burak Erbay, duruma tepki gösterdi.

Duruşmada sanık avukatı, mahkeme heyetine dilekçe vererek "reddihakim" talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, "reddihakim" talebinin Isparta 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip duruşmayı 20 Ağustos'a erteledi.

Cankel ailesinin avukatı Alev Öztürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, sanık vekili tarafından "reddihakim" talep edildiğini hatırlattı.

Bunun tamamen yargılamayı uzatmaya, adaleti geciktirmeye yönelik olduğunu, cezanın biraz daha geç alınması için bu dilekçenin verildiğini düşündüklerini aktaran Öztürk, "Tabi ki hiçbir şeyi değiştirmeyecek, ortada tek bir gerçek var. Katil zanlısı tarafından 19 yaşındaki Güleda Cankel vahşice tasarlanarak öldürülmüştür. İstedikleri kadar süre kazanmaya çalışsınlar." dedi.

Isparta Baro Başkanı Ünsal Çankaya ise kadına yönelik şiddetin önlenmesi için mücadelelerine devam edeceklerini vurguladı.

Kadın Meclisleri Isparta temsilcisi Fadime Akşahin de Güleda Cankel'in erkek arkadaşından ayrılmak istediği için öldürdüğünü savundu.

Olay


Isparta Fatih Mahallesi'nde 19 Kasım 2019'da bir apartta kalan Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Fotoğrafçılık Bölümü birinci sınıf öğrencisi Güleda Cankel, eski erkek arkadaşı Zafer Pehlivan tarafından bıçaklanarak öldürülmüştü.


Mütalaasını açıklayan duruşma savcısı, sanığın, maktulü tehdit etme, dövme, boğma, bıçaklama ve ona mektup yazma gibi gerekçelerle olayı planladığını ancak canavarca hisle gerçekleştirmediğini belirterek, Pehlivan'ın "tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etmişti.

Isparta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 14:21 Kaynak: AA

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