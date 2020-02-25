Güleda Cankel davası başladı - Son Dakika

Isparta'da üniversite öğrencisi Güleda Cankel'i bıçaklayarak öldüren eski erkek arkadaşının yargılanmasına başlandı. Isparta Adliyesi önünde toplanan kadın dernekleri "Güleda için adalet" pankartları açtı.

Isparta'da üniversite öğrencisi Güleda Cankel'i bıçaklayarak öldüren eski erkek arkadaşının yargılanmasına başlandı. Isparta 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Zafer Pehlivan, Cankel'in babası Mustafa, Isparta, Aydın, Antalya, Muğla Barolarının temsilcileri, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı, kadın hakları derneği üyeleri ve taraf avukatları katıldı.

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Duruşmada jandarma ve polis ekipleri tarafında geniş güvenlik önlemi alındı. Davayı takip etmek isteyen Güleda Cankel'in yakınları, okul arkadaşları ve çok sayıda kadın dernekleri üyeleri de adliyeye geldi. Duruşma öncesi bazı kadın dernekleri "Kadına şiddete son, Güleda için adalet" pankartı açıldı. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Temsilcisi Ayşen Ece Kavas, Güleda Cankel'in özgürce yaşamak, okumak, kendi hayatına kendisi karar vermek istediği için eski erkek arkadaşı tarafından öldürüldüğünü savundu.

Cankel'in katil zanlısı Pehlivan hakkında "tasarlayarak ve canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanmıştı.

GÜLEDA CANKEL'İN ÖLÜMÜ

İddiaya göre, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesinde öğrenim gören Güleda Cankel (19) kaldığı apartta, eski erkek arkadaşı tarafından önce boğulmak istendi, ardından bıçaklı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan genç kız tüm müdahalelere rağmen olay yerinde feci şekilde can verdi.

Katil zanlısı Z.P. olaydan bir süre sonra emniyete giderek teslim oldu. Savcılıkta gerekli ifadeleri alındıktan sonra hakim karşısına çıkarılan zanlı, tutuklandı.

ÖLDÜRÜP PAYLAŞIM YAPTI

Zanlı Z.P.'nin sosyal medyada yaptığı kan donduran paylaşım ortaya çıktı. Zanlı Z.P. Güleda Cankel'in ölüm tarihini ve saatini paylaştı ve paylaşımında, "Her şeyin zamanı yaşadığınız o andır mutlu olmayı ertelemeyin. Canınızın istediği zaman ölmeyeceksiniz. ve biz o zamanın değerini bilemedik" ifadelerinde bulundu.

(Levent Doğan/İHA)