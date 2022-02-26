Güleda Cankel'in ailesinin Yargıtay başvurusu reddedildi - Son Dakika

Isparta'da üniversite öğrencisi Güleda Cankel'in bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin davada müebbet hapse çarptırılan sanık Zafer Pehlivan'ın cezasının "ağırlaştırılmış müebbet hapse çevrilmesi" istemiyle Yargıtay'a yapılan başvuru reddedildi.

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, temyiz istemlerinin esastan reddi ile hükmün onanmasına karar verdi.

Cankel ailesinin avukatı Alev Öztürk, yaptığı açıklamada, yerel mahkemenin tasarlama olmadığı gerekçesiyle sanığı, ağırlaştırılmış müebbet hapis değil müebbet hapis cezasına çarptırdığını, karara itiraz ettiklerini ve Antalya Bölge Adliye Mahkemesine başvurup istinaf talebinde bulunduklarını hatırlattı.

Mahkemenin 6 gün gibi çok kısa sürede taleplerini Yargıtay yolu açık olmak üzere reddettiğini aktaran Öztürk, 25 Ocak 2021'de sanığın cezasının "ağırlaştırılmış müebbet hapse çevrilmesi" istemiyle Yargıtay'a başvuru yaptıklarını söyledi.

11 Ocak 2022 tarihinde başvurunun reddedildiğini belirten Öztürk, "Biz duruşma talep etmiştik. Yargıtay, buna rağmen bizim duruşma talebimizi de reddetti ve dosya üzerinden onama kararı verdi. Bu şu anlama geliyor, artık yerel mahkemenin kararı hukuk önünde kesinleşti. Sanığın artık müebbet hapis cezası hükmü kesinleşmiş oldu." dedi.

Öztürk, Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yapacaklarını, Anayasa Mahkemesi üyelerinin dosyadaki bariz, somut delilleri değerlendireceğini ve adaletin tecelli ettireceğini düşündüklerini ifade etti.

Sanığın da çok net bu cinayeti tasarladığına dair dosyada somut deliller olmasına rağmen bu kararın verilmesinin kendileri açısından adaletin tecelli etmediği anlamına geldiğini anlatan Öztürk, ne kamu ne de anne babanın vicdanının rahatladığını, ne de sanığın hak ettiği cezayı aldığını dile getirdi.

"Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvuracağız"

Öztürk, şunları kaydetti:

"Bizim tek temennimiz; en azından Anayasa Mahkemesinde bunların hepsinin giderilmesi. Eğer oradan da bir sonuç alamazsak, bireysel başvurumuz reddolursa, aleyhimize gelirse, Anayasa Mahkemesinden sonra tüm iç hukuk yollarını tükettiğimiz için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvuracağız. En başından beri söylediğim bir şey var, bu davanın sonuna kadar peşinde ve takipçisi olacağım."

Güleda'nın babası Mustafa Cankel de böyle suçlarda büyük cezaların verilmesini talep ettiklerini söyledi.

Sonuna kadar gideceklerini anlatan Cankel, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istediklerini ama müebbet hapis cezası verildiğini anımsatarak, verilen kararın bir nebze olsun yerinde olduğunu ama yeterli bulmadıklarını aktardı.

Olay

Isparta'nın Fatih Mahallesi'nde 19 Kasım 2019'da apartta kalan Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Fotoğrafçılık Bölümü birinci sınıf öğrencisi Güleda Cankel, eski erkek arkadaşı Zafer Pehlivan tarafından bıçaklanarak öldürülmüştü.

Pehlivan hakkında "tasarlayarak ve canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanmış, mahkeme heyeti sanığa "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası vermişti.

Ailenin avukatının, Pehlivan'ın cezasının "ağırlaştırılmış müebbet hapse çevrilmesi" istemiyle yaptığı istinaf başvurusu reddedilmişti.