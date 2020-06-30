Güleda Cankel'in katil zanlısı, reddi hakim talebinde bulundu (2) - Son Dakika

Güleda Cankel'in katil zanlısı, reddi hakim talebinde bulundu (2)

'İSTEDİKLERİ KADAR SÜRE KAZANMAYA ÇALIŞSINLAR'Isparta'da eski kız arkadaşı üniversiteli Güleda Cankel'i, kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan Zafer Pehlivan'ın, reddi hakim talebinde bulunduğu duruşma sonrası Güleda Cankel'in ailesinin avukatı ile baba Mustafa...

'İSTEDİKLERİ KADAR SÜRE KAZANMAYA ÇALIŞSINLAR'

Isparta'da eski kız arkadaşı üniversiteli Güleda Cankel'i, kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan Zafer Pehlivan'ın, reddi hakim talebinde bulunduğu duruşma sonrası Güleda Cankel'in ailesinin avukatı ile baba Mustafa Cankel, Muğla Baro Başkanı Cumhur Uzun, Isparta Baro Başkanı Ünsal Çankaya ve Isparta Kadın Meclisi üyelerinin de katıldığı bir grup basına açıklama yaptı.

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Muğla Baro Başkanı Cumhur Uzun, "Canımız, kızımız Güleda Cankel'in öldürülmesiyle ilgili bugünkü yapılan yargılamada sanık tarafının mahkeme heyetinin reddine yönelik, mahkeme heyetinin tarafsız kalamayacağına ilişkin kendilerinde oluşan kanaati mahkeme heyetine sunması üzerine mahkeme heyeti usulen bir durumun incelenmesi ve bu konuda bir karar verilmesi için duruşmanın 20 Ağustos 2020 tarihine ertelenmesine karar verdi" dedi.

Güleda Cankel ailesinin avukatı Alev Öztürk, "Sanık vekili tarafından reddi hakim talep edildi. Mahkeme reddi hakim talebinin değerlendirilmesi adına yasayı uyguladı ve duruşmayı 20 Ağustos 2020 saat 11.05'e erteledi. Tabii ki burada yasal olarak doğru işlem yaptı mahkeme ama bu tamamen yargılamayı uzatmaya, adaleti geciktirmeye, alınacak cezanın biraz daha geç alınması için uğraşların sonucunda bu dilekçenin verildiğini düşünüyoruz. Tabii ki hiçbir şeyi değiştirmeyecek, ortada tek bir gerçek var. Katil zanlısı tarafından 19 yaşında Güleda Cankel vahşice, tasarlayarak öldürülmüştür. İstedikleri kadar süre kazanmaya çalışsınlar. Kendileri de alacakları cezanın farkındalar. Bu yönde çalışmaları oldu ama fark etmez 20 Ağustos'ta gerçekten adalet yerini bulana kadar mücadelemiz devam edecek" diye konuştu.

Isparta Baro Başkanı Ünsal Çankaya, "Önemli olan bugün burada hep beraber olmamız. Bizler inanıyoruz ki bu ülkede hep beraber kadın cinayetine, kadına karşı uygulanan şiddete son vereceğiz. Bu şiddete son verilinceye kadar hep beraber mücadelemiz devam edecek" dedi.

Isparta Kadın Meclisleri Temsilcisi Fadime Akşahin da "Bizler özgürlük düşkünüyüz, eşitlikten yanayız, kendi hayatımız hakkındaki kararları ancak bizler veririz. Bizler genç kadınları baskı altına almaya çalışanlara karşı 'bir Güleda daha ölmesin' diye mücadele edeceğiz. Kadınlar birlikte oldukları erkekler tarafından ayrılmak istedikleri için öldürülüyor. Kadınlar, boşanmak istedikleri erkekler tarafından öldürülüyor Emine Bulut gibi" diye konuştu.


Isparta, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 14:05 Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Güleda Cankel'in katil zanlısı, reddi hakim talebinde bulundu (2) - Son Dakika
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