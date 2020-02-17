Güleda'nın adının verildiği sokağın tabelası asıldı - Son Dakika
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Güleda'nın adının verildiği sokağın tabelası asıldı

7 saat önce

ISPARTA'da eski erkek arkadaşı Zafer Pehlivan tarafından boğazı sıkıldıktan sonra göğsünden bıçaklanarak öldürülen Güleda Cankel'in (19) adı, Muğla'da ailesiyle oturduğu evin bulunduğu sokağa verildi.

Güleda'nın adının verildiği sokağın tabelası asıldı, System.String[]

ISPARTA'da eski erkek arkadaşı Zafer Pehlivan tarafından boğazı sıkıldıktan sonra göğsünden bıçaklanarak öldürülen Güleda Cankel'in (19) adı, Muğla'da ailesiyle oturduğu evin bulunduğu sokağa verildi. 'Güleda Cankel Sokağı' yazılı tabela, düzenlenen törenle sokağa asıldı.

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) Fotoğrafçılık Bölümü öğrencisi Güleda Cankel, 18 Kasım'da, kaldığı Fatih Mahallesi'ndeki apartın 123 numaralı odasında, eski erkek arkadaşı Zafer Pehlivan tarafından boğazı sıkıldıktan sonra göğsünden bıçaklanarak öldürüldü. Pehlivan, cinayetten 3 saat sonra polis merkezine gidip, teslim oldu. Polisteki işlemlerinin ardından ertesi gün adliyeye sevk edilen Pehlivan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Güleda Cankel ise memleketi, Muğla'nın Menteşe ilçesindeki Ortaköy Mahallesi Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

MECLİSTE OY BİRLİĞİYLE KARAR ALINDI

Menteşe Belediye Meclisi'nce Şubat Ayı Meclis Toplantısı'nda 21 CHP'li, 7 AK Parti'li, 3 MHP'li üyenin oy birliğiyle aldığı karar doğrultusunda Güleda Cankel'in adı, Muğla'da yaşadığı evin bulunduğu sokağa verildi. ­Güleda Cankel'in adının yazılı olduğu tabelanın sokağın başına asılması için tören düzenlendi. Menteşe Belediye Başkanı CHP'li Bahattin Gümüş, Belediye Başkan Yardımcısı Leyla Ersöz, Menteşe Kent Konseyi Başkanı Vehip Keskin, Güleda Cankel'in babası Mustafa Cankel, babaannesi Sebiha Cankel, Menteşe Kent Konseyi Kadın Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda Cankel ailesinin avukatı Alev Öztürk törene katıldı.

'6284 SAYILI YASA UYGULANSAYDI, GÜLEDA BELKİ DE YAŞIYOR OLACAKTI'

Törende konuşan Avukat Öztürk, "Menteşe Kent Konseyi Kadın Meclisi'nin önerisi ile 9 Şubat 2020 tarihinde yapılan Menteşe Belediye Meclisi Toplantısı'nda, Güleda Cankel'in Ortaköy'de yaşadığı evin bulunduğu sokağa ismi oy birliği ile verildi. Davanın ilk duruşması 25 Şubat 2020 tarihinde saat 09.00'da Isparta 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek. Güleda için adalet çağrısı yapmak, dayanışmak ve davayı takip etmek için Muğla'daki tüm kadınları ve Türkiye'deki tüm kadın örgütlerini davet ediyoruz" dedi.

Açıklamasında Avukat Öztürk, "Dosya kapsamı ve olayın gelişimi bize göstermektedir ki, İstanbul Sözleşmesi ve 6284 Sayılı Yasası'nın uygulanmaması sonucu bu cinayetin önü açılmıştır. Eğer yasa uygulansaydı, Güleda belki de bugün yaşıyor olacaktı" diye konuştu.

'GÜLEDA KALBİMİZDE YAŞIYOR'

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş ise, "Artık kadın cinayetlerinin olmamasını istiyoruz. Kızımız zaten kalbimizde yaşıyor. Belediye meclisindeki tüm üyelerin ortak kararıyla Güleda'nın evinin bulunduğu sokağa ismini verdik" dedi.

Güleda Cankel'in babası Mustafa Cankel, "Bu süreçte bize destek veren ve kızımın adının sokağa verilmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum" diye konuştu.


Isparta, Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 06:28 Kaynak: DHA
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