Güleda'nın annesi kızının mezarına çiçek bıraktı - Son Dakika

ISPARTA'da ayrılmak istediği erkek arkadaşı Zafer Pehlivan (19) tarafından öldürülen üniversite öğrencisi Güleda Cankel'in (19) annesi Vefaret Cankel (50), Anneler Günü'nde kızının mezarına çiçek bıraktı. Güleda'nın köpeği Lisa ile birlikte mezarlığa giden ve gözyaşlarına boğulan acılı anne, "Evlat acısı çok zor. Katilin en ağır cezayı almasını istiyorum" dedi.

Isparta'nın Merkez Fatih Mahallesi'ndeki apartın 12 numaralı odasında, geçen 18 Kasım'da saat 11.00 sıralarında meydana gelen olayda, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) Fotoğrafçılık Bölümü öğrencisi Güleda Cankel, ayrılmak istediği erkek arkadaşı Zafer Pehlivan tarafından boğazı sıkıldıktan sonra kalbinden bıçaklanarak öldürüldü. Zafer Pehlivan, cinayetten 3 saat sonra polis merkezine gidip teslim oldu. Güleda'nın hayatta kalmak için 17 saat mücadele ettiği, bu sürede 3 kez Zafer Pehlivan'ın elinden kaçmaya çalıştığı ortaya çıktı. Sorgusunun ardından adliyeye çıkarılan Zafer Pehlivan, tutuklanıp, Isparta Cezaevi'ne gönderildi. Güleda Cankel ise Muğla'nın Menteşe ilçesi Ortaköy Mahalle Mezarlığı'nda gözyaşları içinde toprağa verildi. Sanık Zafer Pehlivan'ın 'tasarlayarak' ve 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' suçlarından ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın ilk duruşması geçen şubat ayında görüldü. Isparta 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Zafer Pehlivan yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde getirildi. Mahkeme duruşmayı 30 Haziran tarihine erteledi.

KÖPEĞİ LİSA'YI DA GETİRDİLER

Güleda Cankel'in annesi Vefaret Cankel, bugün en acı Anneler Günü'nü yaşadı. Anne Cankel, kızının kabrini ziyaret ederek, mezarına çiçek bıraktı. Baba Mustafa Cankel (50), mezar başında Yasin okurken, Güleda'nın halası Sabiha Sandal (59), babaannesi Sabiha Cankel (79) ve anneannesi Gülümser Özentürk'ün (85), ayakta durmakta güçlük çekti. Genç kızın köpeği Lisa da aileyle birlikte mezarlığa geldi.

'EVLAT ACISI ZOR'

Anne Vefaret Cankel, "Acımız büyük. Onsuz ilk Anneler Günü. Evlat acısı zor. Katilin en ağır cezayı almasını istiyorum derken, baba Cankel ise, "Annelik hakları elinden alınan tüm kadınlarımızın Anneler Günü'nü kutluyorum. Hakkın rahmetine kavuşanların mekanları cennet olsun" diye konuştu.