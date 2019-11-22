Son Dakika Haberleri: Güleda'nın "fotoğrafçılık" hayali yarım kaldı
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Güleda'nın "fotoğrafçılık" hayali yarım kaldı

6 saat önce

Isparta'da eski erkek arkadaşı tarafından öldürülen 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Güleda Cankel'in üniversiteye başladığında hocasının sorusu üzerine gelecekten beklentilerini yazdığı not ortaya çıktı.

Güleda'nın

Isparta'da eski erkek arkadaşı tarafından öldürülen 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Güleda Cankel'in üniversiteye başladığında hocasının sorusu üzerine gelecekten beklentilerini yazdığı not ortaya çıktı.

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Fotoğrafçılık Bölümü birinci sınıf öğrencisi Cankel, bölüm başkanı Murat Fatih Ecevit'in "Bu bölümü neden tercih ettiniz, hayalleriniz nedir?" sorusu üzerine bir not kaleme aldı.

Notta kendisini "sessiz sakin" olarak nitelendiren Cankel, Muğla doğumlu olduğunu ve annesinin ev hanımı, babasının ise memur olduğunu belirtti.

Güleda Cankel'in, fotoğrafçılık bölümünü tercih etmesindeki nedeni ve gelecekten beklentilerini yazdığı notta şu ifadeler yer aldı:

"Gelecekteki beklentim, babamın da fotoğrafçılıkla ilgili merakı olduğu için bir süre kendimi geliştirip, iyi bir yerde çalışıp birikim yaptıktan sonra Muğla'da dükkan açmak. Daha çok gelin damat çekimi, klip tarzı şeylerle ilgilenmeyi düşünüyorum. Bunun yanı sıra fotoğraf çekmeyi sevdiğim ve ilgilendiğim için bu bölümdeyim. Üniversiteye gitmiş olmak için gelmedim."

Bölüm Başkanı Ecevit, AA muhabirine, okula ilk başlayan gençleri tanımak ve hayattan beklentilerini öğrenmek için öğrencilere bu tür sorular yönelttiğini ve yazılı olarak kendilerini ifade etmelerini istediğini söyledi.

Ecevit, Güleda'nın, hiçbir zaman tasvip edilmeyecek bir olay sonrası hayatını kaybettiğini anımsatarak fotoğrafçı olma hayali yarım kalan genç kızdan geriye yazdığı bu notun kaldığını dile getirdi.

Isparta, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 02:10 Kaynak: AA
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