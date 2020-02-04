Güleda'nın ismi doğduğu evin sokağında yaşayacak - Son Dakika

Menteşe Belediyesi'nin Şubat ayı Belediye Meclis toplantısında Isparta'da eski erkek arkadaşı tarafından hunharca öldürülen Muğlalı Üniversite öğrencisi Güleda Cankel'in isminin doğduğu evin sokağına verilmesi oy birliği ile kabul edildi.



Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) Fotoğrafçılık Bölümü öğrencisi Güleda Cankel (20), ayrılmak istediği eski erkek arkadaşı Zafer Pehlivan 20) tarafından kaldığı apart dairede öldürülmüştü. Türkiye'yi yasa boğan cinayetin ardından Menteşe Kent Konseyi tarafından Güleda Cankel'in doğduğu Menteşe Ortaköy Mahallesindeki isimsiz sokağa isminin verilmesi telifi yapıldı. Menteşe Belediyesi'nin ilgili birimlerine yapılan başvuru bugün yapılan Menteşe Belediyesi'nin Şubat ayı olağan Belediye Meclis toplantısında gündeme alındı.



Menteşe Belediye Meclis toplantısında önce Kent Konseyi'nin teklifi okundu. Mecliste grubu bulunan siyasi partilerin tamamı Güleda Cankel'in isminin doğduğu evin sokağına verilmesini olumlu oy vereceklerini açıkladı.



Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Menteşe Belediyesi'nin kadınlar ile ilgili çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Sekibaşı Kadın Dayanışma merkezimizin çalışmaları devam ediyor. Bunun yanında kadın çalışma merkezimizi de kurduk. Bunun yanında kadınlarımızın öz savunma kursu da devam ediyor. Bunun yanında gebe okulumuzun anne baba adaylarına hatta büyükanne büyükbaba eğitimlerimiz de devam ediyor. Kısacası bu şehirde yaşayan her kadın erkekler ile aynı hakka sahiptirler. Erkekler sokaklarda rahatça dolaşabiliyorlarsa, kadınlar da bu sokaklarda özgürce yaşayabilmesi adına Menteşe Belediyesi olarak hayatı kolaylaştırıcı olması adına elimizden gelen gayreti göstermeye çalışıyoruz. Maalesef Muğla'mızda hiç de görmeye alışık olmadığımız olaylar başka yerlerde yaşanabiliyor. Geçtiğimiz Kasım ayında Ortaköy mahallemizden Üniversite hayatı için Isparta'ya giden Güleda Cankel isimli kızımız insan kılığındaki bir kişi tarafından maalesef vahşice öldürüldü. Bu da hepimizi derinden üzdü. Temennimiz bu tür olayların bir daha yaşanmaması. Bu konuda Kent Konseyimiz tarafından meclise bir öneri sunuldu. Kendilerine teşekkür ediyorum. İsminin doğduğu evin sokağına verilmesi konusunda siz meclisimizdeki gruplarımıza da duyarlılıklarından dolayı teşekkür ederim" dedi.



Menteşe Belediyesi Şubat ayı olağan Belediye Meclis toplantısında Güleda Cankel'in isminin doğduğu evin sokağına verilmesi için oylama yapıldı. Oylamada Güleda Cankel'in isminin sokağa verilmesi oy birliği ile kabul edildi. - MUĞLA