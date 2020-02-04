Güleda'nın ismi, evinin bulunduğu sokağa verildi - Son Dakika
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Güleda'nın ismi, evinin bulunduğu sokağa verildi

7 saat önce

ISPARTA'da, eski erkek arkadaşı Zafer Pehlivan tarafından boğazı sıkıldıktan sonra kalbinden bıçaklanarak öldürülen Güleda Cankel'in (19) adı, Muğla'da ailesiyle oturduğu evin yer aldığı sokağa verildi.

Güleda'nın ismi, evinin bulunduğu sokağa verildi, System.String[]

ISPARTA'da, eski erkek arkadaşı Zafer Pehlivan tarafından boğazı sıkıldıktan sonra kalbinden bıçaklanarak öldürülen Güleda Cankel'in (19) adı, Muğla'da ailesiyle oturduğu evin yer aldığı sokağa verildi.

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) Fotoğrafçılık Bölümü öğrencisi Güleda Cankel, 18 Kasım'da, kaldığı Fatih Mahallesi'ndeki apartın 123 numaralı odasında, eski erkek arkadaşı Zafer Pehlivan tarafından boğazı sıkıldıktan sonra kalbinden bıçaklanarak, öldürüldü. Pehlivan, cinayetten 3 saat sonra polis merkezine gidip, teslim oldu. Polisteki işlemlerinin ardından ertesi gün adliyeye sevk edilen Pehlivan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Güleda Cankel ise memleketi, Muğla'nın Menteşe ilçesindeki Ortaköy Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Menteşe Belediye Meclisi'nce Şubat Ayı Meclis Toplantısı'nda 21 CHP'li, 7 AK Parti'li, 3 MHP'li üyenin oy birliği ile aldığı karar doğrultusunda Güleda Cankel'in adı, Muğla'da yaşadığı evin bulunduğu sokağa verildi.

Güleda'nın öldürülmesinin kendilerini ve tüm toplumu derinden sarstığını belirten Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, "Hayalleri ve umutları olan, geleceğimiz Güleda Cankel kızımızın öldürülmesi hepimizi çok üzdü. Kadın erkekle eşittir, aynı haklara aynı özgürlüğe sahiptir. Bizler her zaman kadına yönelik pozitif ayrımcılık ilkesiyle hareket ediyoruz. Bunun için pek çok proje hayata geçirdik ve bunun için çalışmaya devam ediyoruz. Menteşe Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından verilen önerge sonucunda Güleda kardeşimizin isminin evinin bulunduğu sokağa verilmesi kararı oy birliği ile alındı. Güleda Cankel'in ismi artık o sokakta yaşamaya devam edecektir" dedi.

Tabelanın sokağa ilerleyen günlerde asılacağı öğrenildi.


Isparta, Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 05:05 Kaynak: DHA
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