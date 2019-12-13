Güleda'nın katil zanlısına ağırlaştırılmış müebbet talebi - Son Dakika

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Güleda'nın katil zanlısına ağırlaştırılmış müebbet talebi
6 saat önce
Isparta'da 18 Kasım'da eski sevgilisi tarafından katledilen 18 yaşındaki Güleda Cankel'in katil zanlısı Zafer Pehlivan'ın tutuklanmasının ardından, hakkında 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek ve tasarlayarak öldürme' ve 'tehdit' suçlamasıyla hazırlanan iddianame, Isparta 1.
Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 05:10 Kaynak: İHA
Isparta'da 18 Kasım'da eski sevgilisi tarafından katledilen 18 yaşındaki Güleda Cankel'in katil zanlısı Zafer Pehlivan'ın tutuklanmasının ardından, hakkında 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek ve tasarlayarak öldürme' ve 'tehdit' suçlamasıyla hazırlanan iddianame, Isparta 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Sanık hakkında savcılık tarafından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.
(Feti Kılıç/İHA)
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