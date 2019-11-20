- Güleda'nın katledilmesiyle ilgili idari soruşturma başlatıldı

ISPARTA - Isparta'da önceki gün eski erkek arkadaşı tarafından önce boğularak, sonra da bıçaklanarak katledilen 19 yaşındaki Güleda Cankel ölümüyle ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının ihmali olup olmadığına yönelik idari soruşturma başlatıldı.

Isparta Valiliği tarafından başlatılan idari soruşturma kapsamında, Güleda'nın darp edildikten sonra polis merkezine götürüldüğü ve işlenen cinayetin katil zanlısından şikayetçi olmaması nedeniyle serbest kaldığı konusunda, 'kamu kurum ve kuruluşlarının herhangi bir ihmali olup olmadığı' konusunun netlik kazanmasıyla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Soruşturma kapsamında, Isparta Valiliği'nde görevli bir Vali Yardımcısının konuyla ilgili görevlendirildiği kaydedildi.