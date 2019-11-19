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Güleda'nın öldürülmeden önce yaptığı paylaşım duygulandırdı
7 saat önce
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi öğrencisi Muğlalı Güleda Cankel'i bıçaklayarak öldüren zanlı Z.P.'nin kişisel sosyal medyahesabında, "Her şeyin zamanı yaşadığınız o andır mutlu olmayı ertelemeyin.
Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 12:34 Kaynak: İHA
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi öğrencisi Muğlalı Güleda Cankel'i bıçaklayarak öldüren zanlı Z.P.'nin kişisel sosyal medya
hesabında, "Her şeyin zamanı yaşadığınız o andır mutlu olmayı ertelemeyin. Canınızın istediği zaman ölmeyeceksiniz. ve biz o zamanın değerini bilemedik" paylaşımında bulunduğunun ortaya çıkmasının ardından Güleda'nın öldürülmeden 5 gün önce Twitter hesabından yaptığı paylaşım duygulandırdı. Güleda Cankel'in 13 Kasım'da Twitter hesabından "Sever mi her kalp katilini" paylaşımında bulunduğu ortaya çıktı. - MUĞLA
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