Son Dakika Haberleri: Güleda'nın öldürülmeden önce yaptığı paylaşım duygulandırdı
Son Dakika 3. Sayfa Güleda'nın öldürülmeden önce yaptığı paylaşım duygulandırdı - Son Dakika

Güleda'nın öldürülmeden önce yaptığı paylaşım duygulandırdı

7 saat önce

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi öğrencisi Muğlalı Güleda Cankel'i bıçaklayarak öldüren zanlı Z.P.'nin kişisel sosyal medyahesabında, "Her şeyin zamanı yaşadığınız o andır mutlu olmayı ertelemeyin.

Güleda'nın öldürülmeden önce yaptığı paylaşım duygulandırdı, System.String[]

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi öğrencisi Muğlalı Güleda Cankel'i bıçaklayarak öldüren zanlı Z.P.'nin kişisel sosyal medya


hesabında, "Her şeyin zamanı yaşadığınız o andır mutlu olmayı ertelemeyin. Canınızın istediği zaman ölmeyeceksiniz. ve biz o zamanın değerini bilemedik" paylaşımında bulunduğunun ortaya çıkmasının ardından Güleda'nın öldürülmeden 5 gün önce Twitter hesabından yaptığı paylaşım duygulandırdı. Güleda Cankel'in 13 Kasım'da Twitter hesabından "Sever mi her kalp katilini" paylaşımında bulunduğu ortaya çıktı. - MUĞLA

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 12:34 Kaynak: İHA
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