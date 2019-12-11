Güleda yaşasaydı bugün 20 yaşında olacaktı - Son Dakika
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Güleda yaşasaydı bugün 20 yaşında olacaktı

6 saat önce

Isparta'da üniversite eğitimini sürdürürken ayrılmak istediği erkek arkadaşı Zafer Pehlivan (19) tarafından öldürülen Güleda Cankel (19), yaşasaydı bugün 20 yaşında olacaktı.

Güleda yaşasaydı bugün 20 yaşında olacaktı, System.String[]

Isparta'da üniversite eğitimini sürdürürken ayrılmak istediği erkek arkadaşı Zafer Pehlivan (19) tarafından öldürülen Güleda Cankel (19), yaşasaydı bugün 20 yaşında olacaktı. Sınıf arkadaşları bugün Cankel'in Muğla'daki kabrini ziyaret edip, kırmızı gül ve karanfil bıraktı. Tepkili baba Mustafa Cankel (50), Cezaevinden salınan bir kişi, elini kolunu sallayarak Ceren'i katletti. Kızımın cinayetinin ardından bu olayın yaşanması bizi daha da üzdü dedi.

Isparta'nın merkez Fatih Mahallesi'ndeki apartın 12 numaralı odasında 18 Kasım Pazartesi günü saat 11.00 sıralarında meydana gelen olayda, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) Fotoğrafçılık Bölümü öğrencisi Güleda Cankel, ayrılmak istediği erkek arkadaşı Zafer Pehlivan tarafından boğazı sıkıldıktan sonra kalbinden bıçaklanarak öldürüldü. Zafer Pehlivan, cinayetten 3 saat sonra polis merkezine gidip teslim oldu. Üniversiteli Güleda'nın, hayatta kalmak için 17 saat mücadele ettiği, bu sürede 3 kez Zafer Pehlivan'ın elinden kaçmaya çalıştığı ortaya çıktı. Sorgusunun ardından 19 Kasım Salı günü adliyeye sevk edilen Zafer Pehlivan, tutuklandı. Güleda Cankel ise memleketi Muğla'nın Menteşe ilçesindeki Ortaköy Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.

'DOĞUM GÜNÜNÜ MEZARLIKTA KUTLAMAYA GELDİK'

ISUBÜ Fotoğrafçılık Bölümü'nden 7 öğrenci, Güleda Cankel'in bugün doğum günü nedeniyle otobüsle Muğla'ya geldi. Yol kenarında otobüsten inen öğrencileri, Güleda'nın babası Mustafa Cankel karşıladı. Gruptakiler, daha sonra Güleda'nın kabri başına giderek, kırmızı gül ve karanfil bırakıp dua etti. Öğrenciler gözyaşlarına hakim olamazken, Güleda'nın 'Lisa' isimli köpeğinin mezar başından ayrılmaması dikkat çekti. Üzüntülü baba Mustafa Cankel, 11 Aralık kızımın doğum günü. Maalesef elim bir cinayete kurban gittiği için doğum gününü mezarlıkta kutlamaya geldik. Zanlıya en büyük cezanın verilmesini, başka Güledaların ölmemesi, bundan sonra bütün kadınların haklarının korunması ve bu acılara son verilmesi en büyük isteğimiz. Katile en yüksek cezayı aldırıp, kızımı sembol yapmak istiyorum. Arkadaşları Isparta'dan doğum günü münasebetiyle kabir ziyareti gerçekleştirdiler. Hepsine teşekkür ediyorum. Kızım 1,5 aylık öğrenim dönemi görmesine rağmen çok güzel arkadaşlık kurmuş. Eşim henüz kendini toparlayamadı. Psikolojik destek alıyor ve ilaçlarla ayakta duruyor. Ayrıca Ceren Özdemir cinayeti içimizi yaktı. Cezaevinden salınan bir kişi, elini kolunu sallayarak Ceren'i katletti. Kızımın cinayetinin ardından bu olayın yaşanması bizi daha da üzdü dedi.

ISUBÜ Fotoğrafçılık Bölümü öğrencisi Kadir Pehlivan ise, Bütün sınıf olarak buraya gelmek isterdik. Maddi imkanı olan ya da olamayan var. Okulda bir etkinlik yapmayı düşünüyorduk. Buraya gelmenin daha doğru olduğunu düşündük. Güleda'nın da burada olmasını isterdik. Bugün saat 19.00'da dersimiz vardı. Keşke hep birlikte derse gidebilseydik diye konuştu.


Isparta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 04:03 Kaynak: DHA
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