Güleda'yı 'Bana geri dönmezsen kendimi asarım' diye tehdit etmiş

Isparta'da üniversite öğrencisi Güleda Cankel'i (19) katleden Zafer Pehlivan'ın (19) olaydan 1 hafta önce genç kızı arayıp, "Bana geri dönmezsen kendimi asarım, kendime zarar veririm" diyerek mesajlar attığı ve tehditlerde bulunduğu ortaya çıktı.

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) Radyo Televizyon Meslek Yüksekokulu Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Bölümü'nde öğrenim gören arkadaşları Güleda Cankel'in olaydan 1 hafta önce İstanbul'daki ablasının yanında olduğunu ve oradayken eski erkek arkadaşı Zafer Pehlivan'ın kendisine tehdit mesajları attığını anlattığını söyledi.

'BİR DAHA GÖRÜŞMEYİ DÜŞÜNMÜYORDU'

Cankel'in arkadaşlarından Melisa Sarı, "Güleda, 1 hafta önce ablasının yanına, İstanbul'a gitmişti. Kendisi oradayken, Zafer Pehlivan'ın mesaj atarak, 'Bana geri dönmezsen kendimi asarım, bir zarar veririm' dediğini, hatta bazı fotoğraflar attığını bize anlatmıştı. Kesinlikle kendisiyle bir daha görüşmeyi düşünmüyordu" dedi.

'UMUTLARI, HAYALLERİ VARDI'

Cansel Kantarcı, "Güleda mükemmel bir insandı. Geleceğe yönelik güzel umutları, hayalleri vardı. Düğün fotoğrafçısı olmak istiyordu" diye konuştu.

'ALLAH'A HAVALE EDİYORUZ'

Aynı sınıfta öğrenim gören Adnan Menderes Usta, Güleda'nın hayvanlara karşı ilgisi olduğunu, sosyal medya hesaplarında da 'İnsanları tanıdıkça hayvanları daha çok seviyorum' şeklinde paylaşımda bulunduğunu kaydederek, "Çok iyi bir arkadaşımızı kaybettik. Bunu yapan insanı Allah'a havale ediyoruz" dedi.

'GELİN HİKAYELERİ ÇEKMEK İSTİYORDU'

Güleda Cankel'in öğretmeni olan ISUBÜ Teknik Bilimler Yüksekokulu Görsel İşitsel Teknikler ve Medya Yapımcılığı Bölümü öğretim görevlisi Murat Fatih Ecevit de olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Ecevit, kadın cinayetlerinin son bulması dileğinde bulunduktan sonra, "Güleda bir sınavda neden bu bölümü seçtiği yönündeki soruya, ablasının da Süleyman Demirel Üniversitesi'nden (SDÜ) mezun olduğunu, babasının fotoğrafa ilgi duyduğunu, kendisinin de düğün fotoğrafçısı olma düşüncesiyle gelin hikayeleri çekmek istediğini belirten bir cevap vermişti. Uyumlu, çalışkan ve sessiz bir öğrencimizdi. Gerçekten acımız çok büyük" sözleriyle duygularını paylaştı.