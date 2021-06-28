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GÜLEN ADAM, GÜLDÜRÜYOR - Son Dakika

GÜLEN ADAM, GÜLDÜRÜYOR

28.06.2021 09:21

KARS'ın Digor ilçesine bağlı Arpalı köyünde bakkal dükkanı işletip çiftçilik yapan Kasım Can (50), kahkahalarıyla çevresindekileri de gülme krizine sokuyor.

KARS'ın Digor ilçesine bağlı Arpalı köyünde bakkal dükkanı işletip çiftçilik yapan Kasım Can (50), kahkahalarıyla çevresindekileri de gülme krizine sokuyor. Çevresinde, 'Gülen adam' olarak tanılan Kasım Can, "Üzüldüğümü hatırlamam. Her şeye kahkaha ile gülerim. Gülmekten zarar gelmez insanı dinç tutuyor. Morali bozuk olan arkadaşlar bakkal dükkanıma gelir veya cep telefonu ile arayarak sohbet eder. Attığım kahkaha ile adeta moral buluyor. Gece yarısı bile arayanlar oluyor" dedi.

Digor ilçesine 30 kilometre uzaklıktaki, 112 hane ve 930 nüfuslu Arpalı köyünde yaşayan Kasım Can, kahkahalarıyla dikkat çekiyor. Çevresinde 'Gülen adam' olarak tanınan evli ve 6 çocuk babası Kasım Can, telefonla arayan morali bozuk arkadaşlarını bile neşelendiriyor. Can, "Benim hayatım renkli geçiyor. Morali bozuk olan arkadaşlar bakkal dükkanıma gelir veya cep telefonu ile arayarak saatlerce sohbet eder. Attığım kahkaha ile adeta moral buluyor. Gece yarısı bile arayanlar oluyor. Herkes uyurken ben kahkaha atıyorum. Eşim ve çocuklarım buna alıştığı için artık uyanmıyorlar" diye konuştu.

OLUMSUZ YORUM YAZANLARA DA GÜLEREK SESLENDİ

Kasım Can, sosyal medyadaki videolarını izleyenlerin olumsuz yorumlarına da gülerek, "Güzel yorum yazanlardan da olumsuz yazanlardan da Allah razı olsun. Herkes sevecek diye bir şey yok. Her şeye rağmen gülmeye devam edeceğim. Zorla güldüğümü söyleyenler de var. Hiç öyle şey olur mu? Öylesine olsa insan bir saat güler mi, iki gün güler mi, 10 gün güler mi? Ben ömür boyu güleceğim. Bazıları gülmemin incelenmesi gerektiği yönünde yorumlar yapmış. Benim nerem hasta. Bu yaşıma kadar hep güldüm. Hani ne oldu. Sağlığım da gücüm, kuvvetim de yerinde" dedi.

EVDE ÜZÜNTÜYE YER YOK

Eşinin kahkahalarına alıştıklarını ifade eden Yüksel Can, bazen çocuklarıyla birlikte ona eşlik ettiklerini söyledi. Yüksel Can, "Eşim hep gülüyor. Gülsün, ölene kadar gülsün. Ne güzel ki gülüyor. Allah hep güldürsün. Gülünce bize neşe saçıyor gülsün tabi ki. Ben bile gülmeye alıştım. Köylüler bakkala gelip, gidiyorlar birlikte gülüyorlar. Gülmeyi çok seven biri değildim. Kasım sayesinde bize de bulaştı. Kendisini hiç üzgün ve ağlarken görmedim. Onun hayata baktığı bu pozitiflik ister istemez bize de yansıyor. Onun için bizim evde üzüntüye yer yok" ifadelerini kullandı.

GÜLEN ADAM, GÜLDÜRÜYOR
GÜLEN ADAM, GÜLDÜRÜYOR
GÜLEN ADAM, GÜLDÜRÜYOR
GÜLEN ADAM, GÜLDÜRÜYOR
GÜLEN ADAM, GÜLDÜRÜYOR
GÜLEN ADAM, GÜLDÜRÜYOR
GÜLEN ADAM, GÜLDÜRÜYOR
GÜLEN ADAM, GÜLDÜRÜYOR
GÜLEN ADAM, GÜLDÜRÜYOR
GÜLEN ADAM, GÜLDÜRÜYOR

Kasım Can, Kasım, Digor, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel GÜLEN ADAM, GÜLDÜRÜYOR - Son Dakika


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