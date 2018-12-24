Gülen'e Vasiyetnamesini Sunan Avukatın Fetö Davasında Karar

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) elebaşı Fetullah Gülen ve firari Ekrem Dumanlı, kapatılan Zaman gazetesi ve Samanyolu televizyonunun avukatlığını yapan, 2014 yılında Gülen'e vasiyetnamesini sunduğu tespit edilen sanık Hasan Günaydın
yargılandığı davada, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. İstanbul
32. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına, tutuklu sanık Hasan Günaydın ve avukatı katıldı.
Duruşmada, son savunması sorulan sanık Günaydın, tahliye ve beraat talebinde bulundu.
Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Günaydın'ı "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 7 yıl 6 ay hapse mahkum etti. Sanığın etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanma talebini kabul etmeyen heyet, sanığa verilen cezada bir indirim yapmadı.
Heyet, sanığın 2 yılı aşkındır tutuklulukta geçirdiği süreyi dikkat alıp adli kontrol hükümleri uygulanarak tahliyesine hükmetti. Heyet, adli kontrol hükümleri kapsamında sanık hakkında yurt dışına çıkış yasağı da koydu.
İddianameden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı
Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede, sanık Günaydın'ın FETO¨/PDY ic¸erisinde faaliyet go¨sterdiği, kapatılan Zaman gazetesi ve Samanyolu televizyonu gibi o¨rgu¨te mu¨zahir kurumların avukatlığını yaptığı kaydedilmişti.
Sanığın, örgu¨t yo¨neticisi ve u¨yesi oldukları gerekçesiyle haklarında sorus¸turma yu¨ru¨tu¨len bazı kis¸ilerle irtibatlı olduğu ifade edilen iddianamede, yine örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullandığı ve Günaydın'ın kullandığı telefon hattıyla 26 Aralık
2014 ile 25 Şubat 2015 arasında toplam 344 kez "ByLock"a eris¸im yaptıgˆı ifade edilmişti.
Sanık Günaydın'ın ve es¸inin Bank Asya
'da hesabının olduğu ve o¨rgu¨t liderinin talimatının ardından hesapta para hareketinin görüldüğü belirtilen iddianamede, bu bankadaki hesabında Eylu¨l 2014'te 5 bin liranın altında para bulunurken Eylu¨l, Ekim ve Kasım 2014'te ise 350-400 bin lira civarında artış olduğu kaydedilmişti.