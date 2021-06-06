Gülen'i ziyaret edenleri tek tek açıkladı - Son Dakika

MİT operasyonu yakalanarak Türkiye'ye getirilen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) lideri Fetullah Gülen'in yeğeni Selahaddin Gülen'in itirafçı olarak örgütle çok kapsamlı bilgiler verdiği öğrenildi. Örgütün şemasını çizdiren Gülen'in, doğduğu günden bugüne örgüt üyesi olduğunu anlattığı kaydedildi..

Selahaddin Gülen, "Örgüt içindeyken farkına varamadım ama FETÖ bir terör örgütüdür. Doğuştan itibaren bu oluşumun içinde sayılırım" dedi. Gülen, "ByLock kullandım, mahrem imamlık yaptım" dedi..

Selahaddin Gülen'in örgüt içinde irtibatlı olduğu isimleri tek tek deşifre ettiği öğrenildi.

Kenya'da yakalanıp ABD'nin girişimiyle serbest kaldığı ortaya çıktı. Yeğen Gülen, örgüt içindeki birçok kritik isimle ilgili bilgi paylaştı.

2014 yılında üniversiteden mezun olduktan sonra Amerika'ya öz amcası Fetullah Gülen'i ziyarete gittiğini anlatan Gülen, "Burada yaklaşık 1 ay kadar kaldığını; bu süreçte . Selam-2 filminin yapımcısı ile yönetmeni ve NBA oyuncusu Enes Kanter'in Fetullah Gülen'i ziyarete geldiğini söyledi.

2015 yılı Kasım ayında ise green kart almaka üzere Amerika'ya gittiğini belirten Gülen'in o dönemde bir gittiğimde Hakan Şükür, Ekrem Dumanlı, Abdulhamit Bilici, Metin Yıkar, Ahmet Kirmiç isimli şahısları amcam Fetullah Gülen'in yanında görmüştüm" ifadesini kullandığı kaydedildi..

2016 Temmuz ayında darbe girişimi sonrasında Pensilvanya'da örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in yanına kimsenin alınmadığını anlatan Selahaddin Gülen'in 'Örgüt içerisinde gelen tüm misafirlere Adil Öksüz'ün Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile anlaştığını bize tuzak kurulduğunu, bu darbe girişimi ile alakalarının olmadığını söylüyorlardı. Ayrıca cemaatin tabanına kadar bu bilginin bu şekilde lanse edilmesi istenildi." Dedi.

Gülen ayrıca "Örgütte psikolojik ümitsizlikler başladığını ve örgütten kopmalar yaşandığını da söyledi.