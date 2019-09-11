Son Dakika Haberleri: Gülen'in korumasının eşinin yargılandığı dava karara bağlandı
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Gülen'in korumasının eşinin yargılandığı dava karara bağlandı

1 saat önce

FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in bir dönem korumalığını yapan firari polisin eşi sanık Hatice Çelikcan, yargılandığı davada 8 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Gülen'in korumasının eşinin yargılandığı dava karara bağlandı, System.String[]

FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in bir dönem korumalığını yapan firari polisin eşi sanık Hatice Çelikcan, yargılandığı davada 8 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Firari olan sanık Hatice Çelikcan hakkında hükmen tutuklanmasına yönelik yakalama kararı çıkartıldı.

FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in bir dönem korumalığını yapan firari eski polisin eşi Hatice Çelikcan'ın 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya firari sanık Hatice Çelikcan ve avukatı katılmadı.

"BU ŞAHISLA GÖRÜŞMÜŞ DAHİ DEĞİLİM"

Duruşmada tanık dinlendi. Firari sanık Hatice Çelikcan'ı tanımadığını söyleyen tanık, "Ben sanık Hatice Çelikcan'ı tanımıyorum ancak eşi Nazım ya da Nazmi bildiğim şahsı tanıyorum. Bu şahısla 2 kez görüştük. Amasya'da iş yerimize gelmişti. Eşim eczacılık yapıyordu. Bizden ilaç almaya gelmişti. Öğle vaktinde çıktığımda karşılaştık. Kendisinin emekli polis olduğunu, Amerika'ya gittiğini, Fethullah Gülen'in malikanesine gittiğini, orada kaldığını, orada çalışıp çalışmadığına ilişkin bir şey söylemedi. Ben Hatice Çelikcan'ı tanımıyorum. Bu şahısla görüşmüş dahi değilim" dedi.

CUMHURİYET SAVCISI MÜTALAASINI AÇIKLADI

Tanığın ifadesinin ardından esasa ilişkin mütaalasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, "Sanık hakkında yapılan kovuşturma neticesinde FETÖ/PDY Silahlı Terör Ögütü üyelerinin gizli haberleşme aracı olan Coco isimli programı kendi kullanımda olan cihazda kullandığı, yasa dışı yollarla yurt dışına kaçış yapmak isterken yakalandığı, halen firari olduğu, hakkında Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen HTS analiz raporlarının bulunduğu, örgütün finansal kuruluşu olan Bank Asya isimli bankada hesap hareketlerinin bulunduğu, bu suretle üzerine atılı suçu işlediği anlaşılmakla beş yıldan on yıla kadar hapisle cezalandırılması mütalaa olunur" ifadelerini kullandı.

Duruşmada kararını açıklayan mahkeme heyeti, firari sanık Hatice Çelikcan'ın, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 8 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Heyet, Hatice Çelikcan'ın firari olması sebebiyle hükmen tutuklanmasına yönelik yakalama kararı çıkartılmasına hükmetti.

(İrem Demir/İHA)

Hatice Çarpar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 06:00 Kaynak: İHA
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