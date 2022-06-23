Gülen'in yeğeni ve 4 FETÖ şüphelisi, Yunanistan'a geçmek isterken yakalandı - Son Dakika
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Gülen'in yeğeni ve 4 FETÖ şüphelisi, Yunanistan'a geçmek isterken yakalandı

23.06.2022 09:06
Gülen'in yeğeni ve 4 FETÖ şüphelisi, Yunanistan'a geçmek isterken yakalandı

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan, terörist başı Fetullah Gülen'in yeğeni Sümeyye Gülen'in de aralarında bulunduğu 5'i FETÖ mensubu 10 kişinin yakalandığını açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan, terörist başı Fetullah Gülen'in yeğeni Sümeyye Gülen'in de aralarında bulunduğu 5'i FETÖ mensubu 10 kişinin yakalandığını açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 10 şahıs, hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 5'inin FETÖ terör örgütü üyesi olduğu, aralarından birinin de terörist başı Fetullah Gülen'in yeğeni Sümeyye Gülen olduğu belirlendi" denildi.


- Ankara
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Son Dakika! Yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 10 kişi yakalandı! Aralarında FETÖ elebaşı Gülen'in yeğeni de var Son Dakika! Yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 10 kişi yakalandı! Aralarında FETÖ elebaşı Gülen'in yeğeni de var Yunanistan'a kaçmaya çalışan 10 şüpheli yakalandı Yunanistan'a kaçmaya çalışan 10 şüpheli yakalandı
Kaynak: DHA

Yunanistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gülen'in yeğeni ve 4 FETÖ şüphelisi, Yunanistan'a geçmek isterken yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gülen'in yeğeni ve 4 FETÖ şüphelisi, Yunanistan'a geçmek isterken yakalandı - Son Dakika
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