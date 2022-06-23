Gülen'in yeğeni ve 4 FETÖ şüphelisi, Yunanistan'a geçmek isterken yakalandı (2) - Son Dakika
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Gülen'in yeğeni ve 4 FETÖ şüphelisi, Yunanistan'a geçmek isterken yakalandı (2)

23.06.2022 12:40
Gülen'in yeğeni ve 4 FETÖ şüphelisi, Yunanistan'a geçmek isterken yakalandı (2)

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLEREdirne'nin Meriç ilçesinden yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışırken yakalanan, aralarında terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Sümeyye Gülen'in de bulunduğu 5'i FETÖ mensubu 10 kişi, Meriç İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından...

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Edirne'nin Meriç ilçesinden yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışırken yakalanan, aralarında terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Sümeyye Gülen'in de bulunduğu 5'i FETÖ mensubu 10 kişi, Meriç İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından Uzunköprü ilçesine götürülerek, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin savcılıktaki soruşturmaları sürüyor.

Ali Can ZERAY-Uğur AKAGÜNDÜZ/EDİRNE,


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Kaynak: DHA

Yunanistan, Meriç, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gülen'in yeğeni ve 4 FETÖ şüphelisi, Yunanistan'a geçmek isterken yakalandı (2) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gülen'in yeğeni ve 4 FETÖ şüphelisi, Yunanistan'a geçmek isterken yakalandı (2) - Son Dakika
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