Gülen'in yeğeni ve 4 FETÖ şüphelisi, Yunanistan'a geçmek isterken yakalandı (3)

Edirne 'nin Meriç ilçesinden Yunanistan 'a kaçmak isterken yakalanan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Sümeyye Gülen ile meslekten ihraç edilen eski hakim M.A., ihraç öğretmenler S.İ., D.M. ve haklarında FETÖ soruşturması süren A.A., F.S., M.A., savcılık sorgusunun ardından tutuklanma talebiyle nöbetçi hakimliğe çıkarıldı. Sümeyye Gülen, eski hakim M.A. ile A.A. ve M.A. tutuklandı. S.İ. ev hapsi alırken, D.M. adli kontrol şartıyla, F.S. ise serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

Yunanistan, Meriç, Güncel, Son Dakika

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