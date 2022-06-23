Gülen'in yeğeni ve 4 FETÖ şüphelisi, Yunanistan'a geçmek isterken yakalandı (3) - Son Dakika
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Gülen'in yeğeni ve 4 FETÖ şüphelisi, Yunanistan'a geçmek isterken yakalandı (3)

23.06.2022 22:12
Gülen'in yeğeni ve 4 FETÖ şüphelisi, Yunanistan'a geçmek isterken yakalandı (3)

SÜMEYYA GÜLEN İLE BİRLİKTE 4 KİŞİ TUTUKLANDIEdirne'nin Meriç ilçesinden Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Sümeyye Gülen ile meslekten ihraç edilen eski hakim M.A., ihraç öğretmenler S.İ., D.M. ve haklarında FETÖ soruşturması süren A.A., F.S., M.A.

SÜMEYYA GÜLEN İLE BİRLİKTE 4 KİŞİ TUTUKLANDI

Edirne'nin Meriç ilçesinden Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Sümeyye Gülen ile meslekten ihraç edilen eski hakim M.A., ihraç öğretmenler S.İ., D.M. ve haklarında FETÖ soruşturması süren A.A., F.S., M.A., savcılık sorgusunun ardından tutuklanma talebiyle nöbetçi hakimliğe çıkarıldı. Sümeyye Gülen, eski hakim M.A. ile A.A. ve M.A. tutuklandı. S.İ. ev hapsi alırken, D.M. adli kontrol şartıyla, F.S. ise serbest bırakıldı.

Şüphelilerin yanlarında bulunan 2 çocuğun ise yakınlarına teslim edileceği öğrenildi.3 PKK ŞÜPHELİSİ DE TUTUKLANDIÖte yandan, sınırdan Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanan terör örgütü PKK şüphelileri M.B., B.K. ve S.G. de Uzunköprü ilçesinde adliyeye sevk edildi. Savcılık soruşturmasının ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan 3 PKK şüphelisi de tutuklandı.

Tutuklanan FETÖ ve PKK şüphelileri aynı araçla adliyeden cezaevine götürüldü.


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Gülen'in yeğeni ve 4 FETÖ şüphelisi, Yunanistan'a geçmek isterken yakalandı (2) Gülen'in yeğeni ve 4 FETÖ şüphelisi, Yunanistan'a geçmek isterken yakalandı (2)
Kaynak: DHA

Yunanistan, Meriç, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gülen'in yeğeni ve 4 FETÖ şüphelisi, Yunanistan'a geçmek isterken yakalandı (3) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gülen'in yeğeni ve 4 FETÖ şüphelisi, Yunanistan'a geçmek isterken yakalandı (3) - Son Dakika
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