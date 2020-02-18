Gülen yapılanmasına yönelik operasyonda 71 kişi hakkında gözaltı kararı verildi - Son Dakika
Son Dakika Dünya Gülen yapılanmasına yönelik operasyonda 71 kişi hakkında gözaltı kararı verildi - Son Dakika Dünya

Gülen yapılanmasına yönelik operasyonda 71 kişi hakkında gözaltı kararı verildi

20 dakika önce

Adalet Bakanlığındaki Gülen yapılanmasına yönelik soruşturmada Ankara merkezli 15 ilde haklarında gözaltı kararı verilen 33'ü aktif görevde, 71 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon başlatıldı.

Gülen yapılanmasına yönelik operasyonda 71 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, System.String[]

Adalet Bakanlığındaki Gülen yapılanmasına yönelik soruşturmada Ankara merkezli 15 ilde haklarında gözaltı kararı verilen 33'ü aktif görevde, 71 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon başlatıldı.


Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Adalet Bakanlığındaki Gülen yapılanmasında faaliyet gösterdikleri tespit edilen 71 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

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Ankara, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 08:49 
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