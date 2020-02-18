Son Dakika › Dünya › Gülen yapılanmasına yönelik operasyonda 71 kişi hakkında gözaltı kararı verildi - Son Dakika Dünya
Gülen yapılanmasına yönelik operasyonda 71 kişi hakkında gözaltı kararı verildi
20 dakika önce
Adalet Bakanlığındaki Gülen yapılanmasına yönelik soruşturmada Ankara merkezli 15 ilde haklarında gözaltı kararı verilen 33'ü aktif görevde, 71 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon başlatıldı.
Adalet Bakanlığındaki Gülen yapılanmasına yönelik soruşturmada Ankara merkezli 15 ilde haklarında gözaltı kararı verilen 33'ü aktif görevde, 71 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon başlatıldı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Adalet Bakanlığındaki Gülen yapılanmasında faaliyet gösterdikleri tespit edilen 71 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 08:49
Son Dakika Tüm Türkiye'nin konuştuğu sokakta yaşayan Hasan'ın son halini Vasip Şahin paylaştı Mecnun Otyakmaz ateş püskürdü: "Bu son uyarım!" CHP kongresinde delegenin elinden mikrofonu alan partili: Benzetmeleri kadını aşağılayıcı sözlerdi Okul müdürünü vuran güvenlik görevlisi hayatını kaybetti