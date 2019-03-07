Güler: "Amatör Kulüpler Bizimle Şaha Kalkacak"

Cumhur İttifakı Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İbrahim Güler, amatör spor kulüplerini verdikleri desteklerle şaha kaldıracağını söyledi.

Cumhur İttifakı Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İbrahim Güler, amatör spor kulüplerini verdikleri desteklerle şaha kaldıracağını söyledi.



Güler ve beraberindeki partililer, Hatay Amatör Spor kulüpleri Federasyonu Başkanı Mehmet Öztürk ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret etti.



Amatör spor kulüplerinin de Hatay gibi kaderlerine terk edildiğini ifade eden Güler, bu makus talihin 31 Mart'tan sonra değişeceğini belirtti.



Spor ve sporcuların Hatay'ın sosyal renklerinden bir tanesi olduğunu belirten Güler, "Sporcularımızın ihtiyaçlarının giderilmesi, daha sağlıklı koşullarda müsabakalar yapabilmeleri çok önem taşıyor. Spor konusunda birçok noktada ne yazık ki istediğimiz yerde değiliz. Büyükşehir yasası, hizmet açısından çok önemi bir fırsat. Ne yazık ki Hatay'da bunu yapabilecek bir irade, bir yönetim oluşamadı. Bu nedenle sivil toplum kuruluşları, amatör spor kulüpleri, kültürel ve sosyal faaliyet yürüten dernekler mağduriyet yaşıyorlar." ifadelerini kullandı.



Güler, Hatay'ın tüm dinamiklerle birlikte yönetilmeye ihtiyacı olduğunu anlatarak şöyle devam etti:



"Amatör kulüplere hizmetler, tamamen Lütfü Savaş'a yakınlık ve uzaklık ile alakalı olarak gerçekleşiyor. Samimi iseniz ilişkileriniz iyi ise, destek görebilirsiniz. İlişkileriniz kötü ise ne kadar başarılı bir kulüp olursa olsun ne yazık ki destek göremiyorsunuz. Biz göreve geldiğimizde inşallah amatör kulüplerimiz de Hatay gibi şaha kalkacak. Diyalog odaklı değil hizmet odaklı çalışacağız."



Antakya ve İskenderun'a futbol sahaları -



Şehr çalışmalarında günü birlik hareket edildiğini savunan Güler, kentte spor alanında çeşitli projeleri olduğunu söyledi.



Antakya ve İskenderun'a iki futbol sahası yapacaklarını kaydeden Güler, "Yüzme havuzları projemiz var. Yerlerini acil ihtiyaç noktalarına göre birlikte belirleyeceğiz. Ben inanıyorum ki yerel belediye hizmetleri eğer hükümet desteği ile birleşirse mükemmel projeleri hayata geçirebiliriz. Spor faaliyetlerinde sporcularımızın, gidiş gelişleri ve konaklamaları ile alakalı onlara sahip çıkacağız. Siz bize inanın güvenin daima yanınızda sizlerle birlikte hareket edeceğiz bu konuda size söz veriyorum." şeklinde konuştu.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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