Güler Dinamik, Blockchain Teknoloji Platformunu Anlatıyor
1 saat önce
Güler Dinamik CEO'su Kenan Güler, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.
Güler Dinamik CEO
'su Kenan Güler
, Wise TV
'ye açıklamalarda bulundu.
Güler Dinamik olarak, hazırladıkları Blockchain teknoloji platformu hakkında bilgiler veren Güler, şunları söyledi: "Biz Güler Dinamik gümrük müşavirliği olarak Blockchain teknolojisi ile ilgili bir platform yarattık. Aslında bankalar, teknoloji şirketler açıkçası herkes bir kağıt ve imza noktasında ciddi bir yoğunluk oluşturuyorlar. Bu sadece bizim değil dünyanın da bir sorunu. Biz bunu ortadan kaldıran bir yapı oluşturmaya çalıştık. ve 2019 yılının ilk çeyreğinde projeyi canlıya alarak tamamlamayı hedefliyoruz."
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 04:32
76'ıncı Altın Küre Ödülleri Sahiplerini Buldu! Geceye Green Book Filmi Damga Vurdu
Oyuncu Metin Akpınar Hakkında, "Hükümete Karşı Silahlı İsyana Tahrik Etme" Suçundan Fezleke Hazırlandı
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman: Hakem Hataları Televizyonda Tartışılmasın
Bankalar Birliği: Futbol Kulüplerinin Borçlarının Bankaya Devredilmesi Söz Konusu Değil