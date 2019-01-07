Son Dakika Haberleri: Güler Dinamik, Blockchain Teknoloji Platformunu Anlatıyor

Güler Dinamik, Blockchain Teknoloji Platformunu Anlatıyor

1 saat önce

Güler Dinamik CEO'su Kenan Güler, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.

Güler Dinamik CEO'su Kenan Güler, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.

Güler Dinamik olarak, hazırladıkları Blockchain teknoloji platformu hakkında bilgiler veren Güler, şunları söyledi: "Biz Güler Dinamik gümrük müşavirliği olarak Blockchain teknolojisi ile ilgili bir platform yarattık. Aslında bankalar, teknoloji şirketler açıkçası herkes bir kağıt ve imza noktasında ciddi bir yoğunluk oluşturuyorlar. Bu sadece bizim değil dünyanın da bir sorunu. Biz bunu ortadan kaldıran bir yapı oluşturmaya çalıştık. ve 2019 yılının ilk çeyreğinde projeyi canlıya alarak tamamlamayı hedefliyoruz."
Kaynak: Wise.tv

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 04:32 

TV, Kenan Güler, CEO, Sektörel, Ekonomi
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