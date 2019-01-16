Son Dakika Haberleri: Güler ile Dunford bir araya geldi

Güler ile Dunford bir araya geldi

1 saat önce

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler'in, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dunford ile görüşmesi Brüksel'deki NATO Karargahında başladı.

Güler ile Dunford bir araya geldi, System.String[]
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler'in, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dunford ile görüşmesi Brüksel'deki NATO Karargahında başladı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 04:30 

Ekonomi
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