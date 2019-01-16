Güler ile Dunford bir araya geldi
1 saat önce
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler'in, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dunford ile görüşmesi Brüksel'deki NATO Karargahında başladı.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler'in, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dunford ile görüşmesi Brüksel'deki NATO Karargahında başladı.
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 04:30
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