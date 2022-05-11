GÜLER IŞIK'IN ANNESİ TOPRAĞA VERİLDİ - Son Dakika

ŞANLIURFALI türkücü Güler Işık'ın koronavirüsten vefat eden annesi Şemşe Bikyarık (89), toprağa verildi.

Siverekli türkücü Güler Işık'ın koronavirüs nedeniyle bir süredir İstanbul'da tedavi gören annesi Şemşe Bikyarık, hayatını kaybetti. Bikyarık için öğle vakti Eyyüp Peygamber Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Güler Işık ve yakınlarının katıldığı namazın ardından Bikyarık, Yeni Aile Mezarlığı'nda toprağa verildi. Annesinin tabutuna dokunan Güler Işık, uzun süre gözyaşı döktü.