Güler Karaköse: Yazılım sektöründe faaliyet göstermek isteyenler devlet desteğinden yararlanabilir - Son Dakika
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Güler Karaköse: Yazılım sektöründe faaliyet göstermek isteyenler devlet desteğinden yararlanabilir

05.01.2023 16:28
Güler Karaköse: Yazılım sektöründe faaliyet göstermek isteyenler devlet desteğinden yararlanabilir

MAT Yönetim ve Danışmanlık Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Güler Karaköse, yazılım sektöründe faaliyet göstererek yurt dışına açılmak isteyen girişimcilerin hibe ve destekler hakkında merak ettiği konulara açıklık getirdi.

Türkiye ve dünya markası holdinglerde 17 sene profesyonel finans ve muhasebe uzmanlığı ve üst düzey yöneticilikler yaptıktan sonra uluslararası markalardan aldığı talepler üzerine MAT Yönetim ve Danışmanlık AŞ'yi kuran Güler Karaköse, başta yazılım olmak üzere katma değeri yüksek bilgi ve teknoloji alanındaki gençlere ve kadın girişimcilerin, devletin sağladığı hibe ve teşvikleri kullanmaları konusunda yardımcı oluyor.

KİRALARIN ÖNEMLİ BİR KISMI DEVLET TARAFINDAN KARŞILANIYOR

MAT Yönetim ve Danışmanlık Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Güler Karaköse, yazılım sektöründe faaliyet göstererek yurt dışına açılmak isteyen girişimcilerin hibe ve destekler hakkında merak ettiği konulara açıklık getirdi. Karaköse, yurt dışında işyeri açmak ya da kiralamak isteyenlerin teşviklerden faydalanabileceğini söyledi: "Yurt dışında açacağınız ofis, mağaza, depo, showroom gibi birimlerin kiralarının yüzde 40-60'lık kısmı 4 yıl boyunca devlet tarafından karşılanıyor. Bu, önemli bir oran. Çünkü birçok girişimci, 4 yılda güzel kârlar elde edebiliyor. Ayrıca KOSGEB yurt dışı Pazar Destek Programı'ndan da yararlanılabilir. Öte yandan kiraların yüzde 60'lık kısmı için Bakanlık tarafından 5 yıl boyunca geri ödemesiz hibe desteği de veriliyor."

YAZILIMCILAR İÇİN CAN SUYU NİTELİĞİNDE

Yurt dışına yönelik reklam ve tanıtım konusunda da destek alınabileceğine dikkat çeken Güler Karaköse, " Facebook, Instagram, Amazon, Etsy, Google, Pinterest gibi ispat edilebilir bütün platformlar için destek alma imkânı var. Bu da girişimciler ve yazılımcılar için önemli bir can suyu niteliğinde" yorumunu yaptı. Hangi yurt dışı reklamlarının desteklendiği konusuna da açıklık getiren Karaköse, "Yazılım, dijital oyun, mobil uygulama ve dijital aracılık platformu ürün yerleştirme destekleri sunuluyor. Yurt dışında gösterimi yapılan sinema filmi, belgesel, dizi, animasyon filmi ve program formatı ile dijital oyunlarda yer alacak ürün yerleştirmeler için de destekler mevcut" dedi.

PERSONEL İÇİN MAAŞ DESTEĞİ DE VAR

Güler Karaköse, devletin; yazılım, mobil uygulama ve dijital oyunlar için personel maaş desteği sunduğunu da sözlerine ekledi: "Devletimiz yabancı dilde yazılım, mobil uygulama, dijital oyun geliştirme için istihdam edilen en fazla beş kişinin brüt maaşları için yüzde 50 destek sunuyor. Tüm bunlar, girişimciler için gerçekten önemli uygulamalar. Yazılım sektöründe faaliyet göstermek isteyenler, teşvik ve hibe konularında mutlaka uzman kişi ve kurumlardan bilgi almalı."

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