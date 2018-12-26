Güler: "Kimseyi Ötekileştirmeyeceğiz"

AK Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Hilmi Güler, "Ordu'yu ortak akılla, ortak vicdanla yöneteceğiz.

AK Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Hilmi Güler, "Ordu'yu ortak akılla, ortak vicdanla yöneteceğiz. Ayrım yapmadan, hiç kimseyi karşımıza almadan kucaklayacağız, kimseyi ötekileştirmeyeceğiz" dedi.



AK Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Hilmi Güler, ziyaret ve incelemelerine devam ediyor. Güler, Ordu'daki programlarda ilk olarak Altınordu Belediyesini ziyaret etti. Burada Altınordu Belediye Başkanı Celal Tezcan, Başkan Yardımcısı Aydın Şaşmaz tarafından karşılanan Mehmet Hilmi Güler, Belediyede çalışan tüm personeli ziyaret ederek tokalaştı. Tüm birimleri gezen Güler, burada yaptığı açıklamada, "Altınordu'nun altın kadrolarını ziyaret etmenin mutluluğu içindeyim. Gerçekten tahmin ettiğim gibi pırıl pırıl bir ekiple karşılaştım. Ordu'muza daha aydınlık bir gelecek hazırlamak için birçok proje uygulayacağız. Altınordu'nun altın kadrolarıyla bu işi birlikte başaracağız. Çok güzel bir kadro var. Şimdi ortak akılla, ortak gayretle Ordumuzu inci bir şehir yapma hedefimize adım adım gidiyoruz. Bizi izlemeye devam edin" dedi.



"Kimseyi ötekileştirmeyeceğiz"



Güler, bu ziyaretin ardından Gülyalı ilçesine geçti. AK Parti Gülyalı İlçe başkanlığını ziyaret eden Güler, konuşmasına "Gülyalı'nın gül gibi insanları" sözüyle başladı. Gülyalı'nın 'Ordu'nun giriş kapısı' olduğunu belirten Güler, "Gülyalı ilçesi hem deniz kenarında hem de havalimanına sahip, Ordu'nun giriş kapısı özelliğini taşıyan bir ilçemiz. Eskilerin tabiriyle müsemma bir yer. Aslında Gülyalı bir elmas. Biz bu elmastan harikulade biz pırlanta yapacağız. Gülyalı, şu haliyle İtalya ve Fransa sahillerinden hiç geri kalan bir ilçe değildir" diye konuştu.



Güler konuşmasında açık ve net mesajlar vererek şunları belirtti: "Ben buraya bir şey olmak için gelmedim bir şey yapmak için geldim. Cumhurbaşkanımız beni bu amaçla buraya gönderdi. Bu şehir bize emanettir. Bu emaneti ortak akılla, ortak vicdanla yöneteceğiz. Yani ayrım yapmadan hiç kimseyi karşımıza almadan kucaklayarak yapacağız. Ötekileştirmeden yapacağız. Zaten güzel Ordu'yu daha güzel, Gülyalı'yı daha güzel bir gül bahçesine çevireceğiz. Ama önce sevgiyi yerleştirecek ve büyüteceğiz."



Güler, parti ziyaretinin ardından Gülyalı Belediyesine geçti. Burada Belediye Başkanı Talip Şen'den belediyenin çalışmaları hakkında teknik bilgiler alan Güler, daha sonra Perşembe ilçesine gitti. - ORDU

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