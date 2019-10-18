Son Dakika Haberleri: Güler, Milley görüşmesinde, Suriye'deki güvenlik durumu ve günlük gelişmeler ele alındı.
Son Dakika Güncel Güler, Milley görüşmesinde, Suriye'deki güvenlik durumu ve günlük gelişmeler ele alındı.

Güler, Milley görüşmesinde, Suriye'deki güvenlik durumu ve günlük gelişmeler ele alındı.

1 saat önce

Güler, Milley görüşmesinde, Suriye'deki güvenlik durumu ve günlük gelişmeler ele alındı.

Güler, Milley görüşmesinde, Suriye'deki güvenlik durumu ve günlük gelişmeler ele alındı., System.String[]

Güler, Milley görüşmesinde, Suriye'deki güvenlik durumu ve günlük gelişmeler ele alındı.

Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 07:42 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Suriye'ye Polis Özel Harekat takviyesi yapıldı
Tel Abyad'da 4 yıl sonra coşkuyla kılınan ilk cuma namazı! Erdoğan'dan Suriye rejimine uyarı: Hata yaparlarsa Türkiye yanıt verecek Erdoğan'ın "195'ini yakaladık" dediği DEAŞ'lı teröristler Türkiye'ye getiriliyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2019 21:18:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Güler, Milley görüşmesinde, Suriye'deki güvenlik durumu ve günlük gelişmeler ele alındı.
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]