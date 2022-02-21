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Güler misin, ağlar mısın? Öfke kontrolü eğitimi için toplandılar, sinirlerine hakim olamadılar! - Son Dakika

Güler misin, ağlar mısın? Öfke kontrolü eğitimi için toplandılar, sinirlerine hakim olamadılar!

21.02.2022 14:51

Trabzon'daki sürücülere öfke kontrolü amacıyla düzenlenen toplantıda, öfke kontrolü sorunu yaşandı. Bazı şoför odası temsilcileri kendilerine haber verilmemesine sinirlenince, öfke kontrolü için imzalanması gereken protokol dahi imzalanmadı.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı tarafından, toplu taşıma hizmeti veren otobüs, taksi, dolmuş, minibüs şoförü esnafına insan ilişkilerinde öfke ve stresle başa çıkma yöntemleri, acil kurtarma ve ilk yardım ile trafik kuralları konularında uzmanlarca eğitimler verilmek üzere proje hazırlandı. Belediye toplantı salonunda düzenlenen eğitim programı imza töreninde taraflar bir araya geldi.

"ŞOFÖRÜME EĞİTİM VERECEKSEN BUNU BİLECEĞİM"

Sürmene Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Ekrem Yılmaz, kendilerinin sürece dahil edilmediğini öne sürüp, duruma tepkisini dile getirdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'na hitap eden Yılmaz, "Bu eğitimi verin, bu bir ihtiyaçtır. Biz eğitime karşı değiliz. Belediye olarak zaten bütün yetkiyi toplamışsın üzerine, eskiden kurulmuş sivil toplum örgütleri var. Bunların tamamını diskalifiye ediyorsunuz. Size çok saygı duyuyorum. Valilikten geldiğiniz için sizinle diyalog kuramıyorum. Biz oda başkanıyız. Şoförüme eğitim verecekseniz, bunu bileceğim." dedi.

Öfke kontrolü eğitimi imza protokolünde gerginlik! Sinirlerine hakim olamayınca toplantıyı tamamlayamadılar

"KAMERALAR ÖNÜNDE ŞOV YAPMAYALIM"

Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ise "Göreve geldiğimizden beri en çok diyalog kurduğumuz kesim şoförlerdir. Şimdi kameralar önünde şov yapmayalım, sakin olalım. Bu şekilde iletişim olmaz. Burayı provoke etmek için geldiniz. Bunu kabul etmiyorum. Şoför esnafı ile ilgili güzel bir iş başlatmak için geldim buraya. Burada kalacaksanız, kalma şeklinde konuşacaksınız. Eğer ayrılacaksanız Allah selamet versin. Bu işi biz düzenleyeceğiz. Şu anda seni bilgilendiriyorum. Biz kendi personelimizden başlıyoruz. Bu toplantıda sizler fikirler söyleyeceksiniz. Konuşmamı tamamlayınca sizlere söz verecektim. Ancak siz buraya gelirken provoke etmek için gelmişsiniz" diye konuştu.

"İLK ÖNCE BAŞKANLARI EĞİTİME TABİ TUT"

Belediye Başkanı Zorluoğlu'na karşılık veren Yılmaz, "İlk önce başkanları eğitime tabi tut. Nerede ne konuşacağımızı nasıl hareket edeceğimizi bilelim. Ondan sonra şoför arkadaşlarımız eğitime tabi tutulsun." ifadelerini kullandı.

Öfke kontrolü eğitimi imza protokolünde gerginlik! Sinirlerine hakim olamayınca toplantıyı tamamlayamadılar

PROTOKOL İMZALANAMADI

Başkan Zorluoğlu, "Herkes önerisini yazılı bir şekilde tarafımıza sunsun" diyerek toplantıya sonlandırdı. Protokol imza töreni gerginlik üzerine yarıda kaldı, katılımcılar salondan ayrıldı.

"EĞİTİM TOPLANTISINDA YAPTIĞINIZA BAKIN"

Taraflar salondan çıkarken bir oda başkanı ile Trabzon Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Ömer Hakan Usta arasında da tartışma yaşandı. Usta, "Ortamı gerdiniz. Eğitim toplantısında yaptığınıza bakın. Buna dört elle sarılmanız lazım." dedi.

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Güler misin, ağlar mısın? Öfke kontrolü eğitimi için toplandılar, sinirlerine hakim olamadılar! Güler misin, ağlar mısın? Öfke kontrolü eğitimi için toplandılar, sinirlerine hakim olamadılar! 42. Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu koşuldu 42. Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu koşuldu 42. Uluslararası Trabzon yarı maratonu koşuldu 42. Uluslararası Trabzon yarı maratonu koşuldu

Büyükşehir Belediyesi, Murat Zorluoğlu, Trabzon, Taksi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Güler misin, ağlar mısın? Öfke kontrolü eğitimi için toplandılar, sinirlerine hakim olamadılar! - Son Dakika


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