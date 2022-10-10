Güler Sabancı'dan Dünya Kız Çocukları Günü Mesajı: "Toplumsal Gelişmenin En Önemli Koşulu Kız Çocuklarını Desteklemekten Geçiyor"

Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü için bir mesaj yayınladı. Güler Sabancı, "Toplumsal gelişmenin en önemli koşulunun kız çocuklarını desteklemekten geçtiğini çok iyi biliyoruz" dedi.

Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, Birleşmiş Milletler tarafından 2012 yılında ilan edilen 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü özelinde bir mesaj yayınladı. Güler Sabancı'nın mesajı şöyle:

"TÜRKİYE, TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ ENDEKSİNDE 146 ÜLKE ARASINDA 124'ÜNCÜ SIRADA

"Sabancı Vakfı olarak, yarım asra yakın geçmişimizle, kadınlar ve kız çocuklarının hayatın her alanında güçlenmeleri, eşit fırsatlara sahip olmaları için durmaksızın çalışıyoruz. Toplumsal gelişmenin en önemli koşulunun kız çocuklarını desteklemekten geçtiğini çok iyi biliyoruz. Dünya Ekonomik Forumu'nun 2022 yılı toplumsal cinsiyet eşitliği endeksine göre ülkemiz 146 ülke arasında 124'üncü sırada bulunuyor. Bu endekste Türkiye, ekonomik katılım ve fırsat eşitliği kategorisinde 134'üncü, eğitim olanaklarına erişimde 99'uncu sırada yer alıyor. Bu tablo karşısında da çok önemli sorumluluklarımızın olduğunun farkındayız. Çünkü biliyoruz ki kız çocukları eğitimlerine devam ettiğinde büyük başarılar elde edebiliyor ve iyi yerlere gelebiliyor. Bir kız çocuğunun hayatındaki küçük bir gelişimin kartopu misali ailesini, çevresini, ülkeyi ve hatta dünyayı değiştirme gücüne sahip olduğuna inanıyoruz. Biz bu başarıyı onlara yaşatmak için her zaman elimizden geleni yapmaya ve onların yanında olmaya devam edeceğiz."

"GENÇ KADINLAR, EĞİTİM VE İSTİHDAMA ERİŞİMDE BİRÇOK ENGELLE MÜCADELE EDİYOR"

Türkiye'de sayıları 3,5 milyona ulaşan 18-29 yaş arasındaki her iki genç kadından birinin ne eğitimde ne istihdamda yer aldığını vurgulayan Güler Sabancı'nın açıklaması şöyle:

"Türkiye'de genç kadınların eğitim ve istihdama erişiminde başta toplumsal cinsiyet rolleri olmak üzere birçok engel ile mücadele ettiğini görüyoruz. Bu engellere baktığımızda ise çocuk, yaşlı, engelli bakımı gibi sorumluluklar, geleneksel toplumsal cinsiyet rolleri, ataerkil aile yapısı, erken yaşta ve zorla evlilikler ile işgücüne katılımdaki eşitsizlikler gibi birçok faktörün öne çıktığını biliyoruz.

Genç kadınların eğitimde ve istihdamda yer alması toplumsal gelişim için olmazsa olmaz bir konudur. Bu sebeple de Sabancı Vakfı olarak ülkemizdeki en önemli toplumsal sorunlardan biri haline gelen bu konuyu ana gündem maddemiz olarak gördük. Bu problem ışığında hayata geçirdiğimiz Geleceğini Kuran Genç Kadınlar projesi ile ne eğitimde ne istihdamda yer alan genç kadınların sorun ve ihtiyaçlarını görünür kılarak tüm kurumları harekete geçirmeyi, onların farkındalığını artırmayı ve güçlenmelerini sağlamayı hedefliyoruz. Ülkemiz için, ülkemizin bugünü ve yarınları için çok değerli olduğuna inandığımız bu proje ile birçok başarı hikayesi yazacağımıza inancım tam. Çünkü genç kızların gözlerinde o ışığı görüyoruz. O ışık, yaptığımız ve yapacağımız tüm çalışmalarda bize ilham veriyor. Buradan aldığımız güçle, bu konunun takipçisi olmaya, umut ve heyecan içerisinde çalışmaya devam edeceğiz."

SABANCI VAKFI'NDAN DÜNYA KIZ ÇOCUKLARI GÜNÜ'NE ÖZEL VİDEO: "BİR KIZ ÇOCUĞU KAZANIRSA, ÜLKEMİZ KAZANIR"

Sabancı Vakfı, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü'ne özel bir de video yayınladı. Gerçek bir hikayeden yola çıkarak hazırlanan film, Sivas'ın Kolluca köyünde geçiyor ve köyde genç bir kızın üniversite sınav sonuçlarını öğrenmesiyle başlıyor. Tıp Fakültesi'nin kazandığını öğrenen genç kız, büyük bir heyecanla babasına haber vermeye gidiyor. Babası büyük haberi berberde alıyor ve yanındaki diğer babalara gururla kızının doktor olacağını söylüyor. Berberdeki başka bir baba bu haberi alınca koşarak kızını arıyor. Film boyunca başka kızların başarı haberini duyan babalar, kendi kızlarının üzerindeki bakım sorumluluklarını alarak onları ders çalışmaya yönlendiriyor. Babalarının desteğini alan genç kızlar da sırayla Tıp Fakültesi'ni kazanıyor. Yönetmen koltuğunda Kıvanç Baruönü'nün oturduğu, TBWA/Istanbul imzası ve yapımını Organic Film'in üstlendiği filme https://www.youtube.com/watch'v=jS9tx2oU9E8&ab_channel=Sabanc%C4%B1Vakf%C4%B1 bağlantısından erişilebiliyor.