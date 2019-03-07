Güler Sabancı’dan Dünya Kadınlar Günü mesajı
1 saat önce
Güler Sabancı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajında "eğitim ve her alanda eşitlik insan hakkıdır, tartışılmaz" vurgusunda bulundu.
Güler Sabancı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajında "eğitim ve her alanda eşitlik insan hakkıdır, tartışılmaz" vurgusunda bulundu.
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Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 11:40
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