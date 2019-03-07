Son Dakika Haberleri: Güler Sabancı’dan Dünya Kadınlar Günü mesajı

Güler Sabancı’dan Dünya Kadınlar Günü mesajı

1 saat önce

Güler Sabancı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajında "eğitim ve her alanda eşitlik insan hakkıdır, tartışılmaz" vurgusunda bulundu.

Güler Sabancı’dan Dünya Kadınlar Günü mesajı, System.String[]
Güler Sabancı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajında "eğitim ve her alanda eşitlik insan hakkıdır, tartışılmaz" vurgusunda bulundu.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 11:40 

Ekonomi
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