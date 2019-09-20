Güler Sabancı'dan sürdürülebilirlik mesajı
2 saat önce
Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, Sabancı Topluluğu'nun çimento sektöründe 50 yılı tamamlaması dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajında sürdürülebilirlik ve kaynakların sorumlu kullanımına vurgu yaptı.
Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, Sabancı Topluluğu'nun çimento sektöründe 50 yılı tamamlaması dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajında sürdürülebilirlik ve kaynakların sorumlu kullanımına vurgu yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 10:35
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