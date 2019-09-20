Son Dakika Haberleri: Güler Sabancı'dan sürdürülebilirlik mesajı
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Güler Sabancı'dan sürdürülebilirlik mesajı

2 saat önce

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, Sabancı Topluluğu'nun çimento sektöründe 50 yılı tamamlaması dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajında sürdürülebilirlik ve kaynakların sorumlu kullanımına vurgu yaptı.

Güler Sabancı'dan sürdürülebilirlik mesajı, System.String[]

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, Sabancı Topluluğu'nun çimento sektöründe 50 yılı tamamlaması dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajında sürdürülebilirlik ve kaynakların sorumlu kullanımına vurgu yaptı.

Sabancı Holding, Güler Sabancı, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 10:35 
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